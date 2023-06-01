https://uz.sputniknews.ru/20230601/tashkent-maxalli-elektrichestvo-modernizatsiya-adresa-35564754.html

В каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение – адреса

В каких махаллях Ташкента улучшат электроснабжение – адреса

Власти города строят новые электроподстанции и обновляют линии электропередач.

2023-06-01T08:12+0500

2023-06-01T08:12+0500

2023-06-01T08:12+0500

ташкент

общество

электроэнергия

модернизация

электричество

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Ташкенте обновят 2066 км линий электропередачи и 475 трансформаторных пунктов в 2024-2025 годах, руководитель инфослужбы АО "Региональные электрические сети" Фахриддин Нуралиев.Сейчас в столице полным ходом идет строительство пяти подстанций напряжением 110 кв. Это позволит улучшить электроснабжение в Юнусабад Бизнес Сити, Ташкент Сити, махаллях "Олмос" и "Гозал" Яшнабадского района, в Олимпийском городке Янгихаетского района, а также на улице "Янги Узбекистон".Также ремонтные работы идут на подстанциях "Юнусабад" Юнусабадского района, "Сагбон" Алмазарского района, "Ботаника" Мирзо-Улугбекского района, "Кукон" Мирабадского района Ташкента.На сегодняшний день специалисты завершили ремонт 862 км линий электропередач и 220 трансформаторов.Напомним, в марте 2023 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил проект развития электрических сетей Ташкента. На него выделили 3,5 трлн сумов.

ташкент

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Мунаввар Разакова

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ташкент общество электроэнергия модернизация электричество фахриддин нуралиев региональные электрические сети