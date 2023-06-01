Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230601/turtsiya-sik-itogi-vyborov-prezident-erdogan-35590231.html
ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов
ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов
По итогам выборов главы республики Эрдоган набрал 52,18 % голосов избирателей
2023-06-01T17:23+0500
2023-06-01T17:23+0500
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
президент
выборы
в мире
итоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35590343_0:190:3304:2048_1920x0_80_0_0_ae44b0e10259a83467a742b833463ca6.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил сегодня глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, 25,4 млн — Кылычдароглу.Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Также Sputnik сообщал, как турки празднуют переизбрание Эрдогана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35590343_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_6d0041fbf2e6a37e8f8653a135321eec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
турция реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдороглу президент выборы итоги в мире
турция реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдороглу президент выборы итоги в мире

ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов

17:23 01.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
По итогам выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18 % голосов избирателей.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил сегодня глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу — 47,82%", — рассказал Йенер на пресс-конференции.
По его словам, явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.
Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, 25,4 млн — Кылычдароглу.
Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Также Sputnik сообщал, как турки празднуют переизбрание Эрдогана
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0