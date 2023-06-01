https://uz.sputniknews.ru/20230601/turtsiya-sik-itogi-vyborov-prezident-erdogan-35590231.html
ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов
ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов
По итогам выборов главы республики Эрдоган набрал 52,18 % голосов избирателей
2023-06-01T17:23+0500
2023-06-01T17:23+0500
2023-06-01T17:23+0500
турция
реджеп тайип эрдоган
кемаль кылычдароглу
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выборы
в мире
итоги
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил сегодня глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, 25,4 млн — Кылычдароглу.Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Также Sputnik сообщал, как турки празднуют переизбрание Эрдогана
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турция реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдороглу президент выборы итоги в мире
турция реджеп тайип эрдоган кемаль кылычдороглу президент выборы итоги в мире
ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов
По итогам выборов Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18 % голосов избирателей.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил сегодня глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы обработали все претензии по поводу второго тура выборов президента 28 мая и подвели итоги: за Эрдогана проголосовали 52,18%, за Кемаля Кылычдароглу — 47,82%", — рассказал Йенер на пресс-конференции.
По его словам, явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.
Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, 25,4 млн — Кылычдароглу.
Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Также Sputnik
сообщал, как турки празднуют переизбрание Эрдогана