https://uz.sputniknews.ru/20230601/turtsiya-sik-itogi-vyborov-prezident-erdogan-35590231.html

ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов

ЦИК Турции опубликовал итоговые результаты президентских выборов

По итогам выборов главы республики Эрдоган набрал 52,18 % голосов избирателей

2023-06-01T17:23+0500

2023-06-01T17:23+0500

2023-06-01T17:23+0500

турция

реджеп тайип эрдоган

кемаль кылычдароглу

президент

выборы

в мире

итоги

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей, согласно окончательным результатам второго тура президентских выборов, заявил сегодня глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, явка составила 84,15%, в зарубежных представительствах и на погранпунктах — 56%.Всего в Турции и за рубежом проголосовали более 54 млн граждан, из них 27,8 млн поддержали Эрдогана, 25,4 млн — Кылычдароглу.Список иностранных лидеров, которые примут участие в инаугурации переизбранного президента Турции РеджепаТайипа Эрдогана, пока окончательно не сформирован, идут уточнения, есть много желающих, заявил ранее официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.Также Sputnik сообщал, как турки празднуют переизбрание Эрдогана

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