https://uz.sputniknews.ru/20230601/vgik-tashkent-plany-obucheniye-kinematografisty-chechenskaya-respublika-35573108.html
В ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни
В ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни
Этот вопрос обсудили на полях XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.
2023-06-01T12:12+0500
2023-06-01T12:12+0500
2023-06-01T12:12+0500
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грозный
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ташкент
вгик
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кинематограф
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Вопросы подготовки специалистов для чеченского кино рассмотрели в ходе встречи директора ташкентского ВГИКа Эльдара Юлдашева и первого заместителя министра культуры, госсоветника Чеченской республики Рустама Милькиева, сообщает пресс-служба филиала вуза.Встреча прошла в рамках XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.Помимо обучения молодых кинематографистов из Чечни в ташкентском ВГИКе, речь шла о помощи в организации кинофестиваля в Грозном.Международный Кинофорум “Золотой Витязь” проходил в столице Чечни с 24 по 31 мая. Он объединил кинематографистов из разных стран под девизом “За нравственные идеалы, за возвышение души человека”.Ранее Sputnik сообщал о том, что студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе.
чеченская республика
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чеченская республика грозный узбекистан ташкент вгик сотрудничество культура кинематограф обучение
чеченская республика грозный узбекистан ташкент вгик сотрудничество культура кинематограф обучение
В ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни
Этот вопрос обсудили на полях XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik
. Вопросы подготовки специалистов для чеченского кино рассмотрели в ходе встречи директора ташкентского ВГИКа Эльдара Юлдашева и первого заместителя министра культуры, госсоветника Чеченской республики Рустама Милькиева, сообщает пресс-служба
филиала вуза.
Встреча прошла в рамках XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.
Помимо обучения молодых кинематографистов из Чечни в ташкентском ВГИКе, речь шла о помощи в организации кинофестиваля в Грозном.
Международный Кинофорум “Золотой Витязь” проходил в столице Чечни с 24 по 31 мая. Он объединил кинематографистов из разных стран под девизом “За нравственные идеалы, за возвышение души человека”.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе.