https://uz.sputniknews.ru/20230601/vgik-tashkent-plany-obucheniye-kinematografisty-chechenskaya-respublika-35573108.html

В ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни

В ташкентском ВГИКе планируют обучать молодых кинематографистов из Чечни

Этот вопрос обсудили на полях XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.

2023-06-01T12:12+0500

2023-06-01T12:12+0500

2023-06-01T12:12+0500

чеченская республика

грозный

узбекистан

ташкент

вгик

сотрудничество

культура

кинематограф

обучение

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Вопросы подготовки специалистов для чеченского кино рассмотрели в ходе встречи директора ташкентского ВГИКа Эльдара Юлдашева и первого заместителя министра культуры, госсоветника Чеченской республики Рустама Милькиева, сообщает пресс-служба филиала вуза.Встреча прошла в рамках XXXII Международного Кинофорума “Золотой Витязь” в Грозном.Помимо обучения молодых кинематографистов из Чечни в ташкентском ВГИКе, речь шла о помощи в организации кинофестиваля в Грозном.Международный Кинофорум “Золотой Витязь” проходил в столице Чечни с 24 по 31 мая. Он объединил кинематографистов из разных стран под девизом “За нравственные идеалы, за возвышение души человека”.Ранее Sputnik сообщал о том, что студенты из Кыргызстана пройдут стажировку в ташкентском ВГИКе.

чеченская республика

грозный

узбекистан

ташкент

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