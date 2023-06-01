https://uz.sputniknews.ru/20230601/vs-rossiya-ukraina-vsu-shebekino-obstrely-35594363.html
Россия сорвала попытку вторжения ВСУ в Шебекино
Россия сорвала попытку вторжения ВСУ в Шебекино
ВСУ пытались проникнуть в Россию, чтобы совершить теракты.
2023-06-01T18:28+0500
2023-06-01T18:28+0500
2023-06-01T18:28+0500
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россия
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спецоперация
белгородская область
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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. ВС России совместно с ФСБ сорвали попытку украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Всего российская сторона смогла отбить три атаки украинских боевиков, которые планировали совершить теракты против мирных граждан в Белгородской области.Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, еще два удара нанесли огнеметные системы.Напомним, прошедшей ночью украинская сторона обстреляла Шебекино. По итогу обстрела погибших нет, но ранено не менее восьми человек.Также в городе пропало электроснабжение, повредилось административное здание и загорелось общежитие.В последнее время ВСУ введут массированные обстрелы почти постоянно. Всего за вчерашний день Шебекино были повреждены 37 многоэтажек, 29 частных домов и более 70 автомобилей.
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политика россия украина спецоперация белгородская область всу украинские боевики
политика россия украина спецоперация белгородская область всу украинские боевики
Россия сорвала попытку вторжения ВСУ в Шебекино
Украинские военные предприняли три попытки ворваться на российскую территорию, но получили отпор.
ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
ВС России совместно с ФСБ сорвали попытку украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область, передает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Около 03:00 мск, после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинские террористические формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино", — уточнило ведомство.
Всего российская сторона смогла отбить три атаки украинских боевиков, которые планировали совершить теракты против мирных граждан в Белгородской области.
Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, еще два удара нанесли огнеметные системы.
"На приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 30 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня РСЗО "Град", один пикап", — подвело итог Минобороны.
Напомним, прошедшей ночью украинская сторона обстреляла Шебекино. По итогу обстрела погибших нет, но ранено не менее восьми человек.
Также в городе пропало электроснабжение, повредилось административное здание и загорелось общежитие.
В последнее время ВСУ введут массированные обстрелы почти постоянно. Всего за вчерашний день Шебекино были повреждены 37 многоэтажек, 29 частных домов и более 70 автомобилей.