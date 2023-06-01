https://uz.sputniknews.ru/20230601/vs-rossiya-ukraina-vsu-shebekino-obstrely-35594363.html

Россия сорвала попытку вторжения ВСУ в Шебекино

Россия сорвала попытку вторжения ВСУ в Шебекино

ВСУ пытались проникнуть в Россию, чтобы совершить теракты.

2023-06-01T18:28+0500

2023-06-01T18:28+0500

2023-06-01T18:28+0500

спецоперация россии по защите донбасса

политика

россия

украина

спецоперация

белгородская область

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. ВС России совместно с ФСБ сорвали попытку украинских боевиков вторгнуться в Белгородскую область, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Всего российская сторона смогла отбить три атаки украинских боевиков, которые планировали совершить теракты против мирных граждан в Белгородской области.Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по противнику. Ракетные войска и артиллерия выполнили 77 огневых задач, еще два удара нанесли огнеметные системы.Напомним, прошедшей ночью украинская сторона обстреляла Шебекино. По итогу обстрела погибших нет, но ранено не менее восьми человек.Также в городе пропало электроснабжение, повредилось административное здание и загорелось общежитие.В последнее время ВСУ введут массированные обстрелы почти постоянно. Всего за вчерашний день Шебекино были повреждены 37 многоэтажек, 29 частных домов и более 70 автомобилей.

россия

белгородская область

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