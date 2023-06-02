https://uz.sputniknews.ru/20230602/gde-v-uzbekistane-vpervye-poyavyatsya-eko-taksi-35622556.html
Где в Узбекистане впервые появятся эко-такси
Где в Узбекистане впервые появятся эко-такси
Электромобили, которые будут оказывать услуги такси, смогут проехать до 500 км
2023-06-02T14:27+0500
2023-06-02T14:27+0500
2023-06-02T14:32+0500
узбекистан
бухара
такси
электромобиль
экология
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Впервые в Узбекистане услуги такси будут предоставлять электромобили, сообщает министерство транспорта. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей. Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей. Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года. Ранее Sputnik сообщал, что с начала года Узбекистан импортировал электромобили на сумму $54,7 млн.
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узбекистан бухара эко-такси такси электромобили автопарк перевозчик пассажиры министерство транспорта
узбекистан бухара эко-такси такси электромобили автопарк перевозчик пассажиры министерство транспорта
Где в Узбекистане впервые появятся эко-такси
14:27 02.06.2023 (обновлено: 14:32 02.06.2023)
Электромобили, которые будут оказывать услуги такси, смогут проехать до 500 км.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Впервые в Узбекистане услуги такси будут предоставлять электромобили, сообщает министерство транспорта
. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей.
Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей.
Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года.
Ранее Sputnik
сообщал, что с начала года Узбекистан импортировал электромобили на сумму $54,7 млн.