https://uz.sputniknews.ru/20230602/gde-v-uzbekistane-vpervye-poyavyatsya-eko-taksi-35622556.html

Где в Узбекистане впервые появятся эко-такси

Где в Узбекистане впервые появятся эко-такси

Электромобили, которые будут оказывать услуги такси, смогут проехать до 500 км

2023-06-02T14:27+0500

2023-06-02T14:27+0500

2023-06-02T14:32+0500

узбекистан

бухара

такси

электромобиль

экология

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Впервые в Узбекистане услуги такси будут предоставлять электромобили, сообщает министерство транспорта. Данную услугу будет оказывать локальный поставщик, который завез в Бухару 30 электромобилей. Эко-такси может проехать до 500 км. Скоро автопарк перевозчика пополнят еще 20 электромобилей. Напомним, что в соответствии с постановлением президента от 19 декабря 2022 года физические и юридические лица, оказывающие услуги по перевозке пассажиров на электромобилях и гибридных автомобилях, освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу лицензионных листов до 1 января 2030 года. Ранее Sputnik сообщал, что с начала года Узбекистан импортировал электромобили на сумму $54,7 млн.

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