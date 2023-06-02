https://uz.sputniknews.ru/20230602/iran-shos-chlenstvo-status-4-iyulya-35618389.html

Иран станет членом ШОС в июле

Иран станет членом ШОС в июле

Статус постоянного члена утвердят на саммите в июле.

2023-06-02T13:01+0500

2023-06-02T13:01+0500

2023-06-02T13:06+0500

политика

в мире

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иран

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В начале июля Иран станет постоянным членом Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство IRIB.Кыргызстан был последней страной организации, которая ратифицировала членство Ирана в ШОС. Окончательно статус утвердят на саммите Совета глав государств 4 июля. В мероприятии примет участие иранский лидер Ибрахим Раиси.Напомним, в 2021 году началась процедура вступления Ирана в ШОС. В 2022 году парламент страны одобрил это действие.ШОС – это международная организация, в которую входят Россия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.В данный момент Иран проходит процедуры вступления в организацию. Афганистан и Монголия имеют статус наблюдателя.На состоявшемся в сентябре 2022 года в Самарканде саммите запустили механизм присоединения к ШОС Беларуси, которая с 2015 года имеет статус наблюдателя. Партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

https://uz.sputniknews.ru/20230531/shos-sammit-iyul-2023-indiya-onlayn-format-35554667.html

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