https://uz.sputniknews.ru/20230602/kinoforum-zolotoy-vityaz-uzbekistan-lider-nagrady-35591571.html

Кинофорум "Золотой Витязь": Узбекистан — первый по количеству наград

Кинофорум "Золотой Витязь": Узбекистан — первый по количеству наград

Такие картины как "Человек", "Идущий в мираж" и "Скотч" были удостоены специальных призов

2023-06-02T12:29+0500

2023-06-02T12:29+0500

2023-06-02T13:04+0500

россия

узбекистан

кино

форум

вгик

студенты

чеченская республика

грозный

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ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В этом году в конкурсной программе международного кинофорума "Золотой Витязь" от Узбекистана приняли участие четыре картины студентов Ташкентского ВГИКа, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе филиала российского вуза.Представили как дебютные студенческие работы, короткометражные, полнометражные фильмы, так и документальные. Узбекистан взял первое место по количеству наград. Фильмы "Человек", "Идущий в мираж" и "Скотч" были удостоены специальных призов, а картина "Скотч" еще и бронзовым дипломом как лучший дебютный фильм.Ранее эти фильмы также высоко оценили и на других авторитетных международных кинофестивалях.Напомним, XXXII международный кинофорум "Золотой Витязь" проходил с 24 по 31 мая в Грозном (Чеченская Республика).В нем приняли участие 153 конкурсные и 12 внеконкурсных игровых, документальных, анимационных, студенческих, дебютных и детских фильмов из 20 стран. В частности, из Узбекистана, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Иордании, Испании и других стран. В состав жюри вошли эксперты из России, Беларуси, Аргентины, Болгарии, Германии, Испании, Ирана, Кыргызстана, Северной Македонии, Сербии, Аргентины и Турции.В рамках форума прошли премьеры фильмов, научная конференция, киношкола, включающая творческие встречи и мастер-классы.

россия

узбекистан

чеченская республика

грозный

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