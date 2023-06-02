https://uz.sputniknews.ru/20230602/minprirody-uzbekistana-pereimenovanie-35625352.html
Минприроды Узбекистана сменило название
Минприроды Узбекистана сменило название
Цель новшества – улучшить деятельность ведомства, создать современный механизм экомониторинга и улучшить экологическую ситуацию в стране.
2023-06-02T17:02+0500
2023-06-02T17:02+0500
2023-06-02T17:02+0500
узбекистан
общество
экология
министерство природных ресурсов
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министерство природных ресурсов официально сменило название, став министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба ведомства.Целью расширения полномочий министерства — создать современный экологический механизм мониторинга, дальнейшее повышение экологической культуры, сохранить биологическое разнообразие и улучшить экологическую ситуацию в стране.Для этого планируют регулировать обращение с отходами, высаживать деревья и кустарники, внедрять новые процедуры охраны природы.Об одном из самых редких животных в Узбекистане мы рассказывали в материале нашего корреспондента.
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узбекистан общество министерство природных ресурсов министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата экология биологическое разнообразие
узбекистан общество министерство природных ресурсов министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата экология биологическое разнообразие
Минприроды Узбекистана сменило название
Цель новшества — улучшить деятельность ведомства, создать современный механизм экомониторинга и улучшить экологическую ситуацию в стране.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Министерство природных ресурсов официально сменило название, став министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба ведомства.
Целью расширения полномочий министерства — создать современный экологический механизм мониторинга, дальнейшее повышение экологической культуры, сохранить биологическое разнообразие и улучшить экологическую ситуацию в стране.
Для этого планируют регулировать обращение с отходами, высаживать деревья и кустарники, внедрять новые процедуры охраны природы.
Об одном из самых редких животных в Узбекистане мы рассказывали
в материале нашего корреспондента.