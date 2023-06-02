https://uz.sputniknews.ru/20230602/mirziyoyev-pribytiye-rabochiy-vizit-kyrgyzstan-35614682.html

Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ату. 02.06.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В аэропорту главу Узбекистана встретили Председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и другие официальные лица.Сегодня в Чолпон-Ате состоится второй саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", в повестку которого включены вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран нашего региона с Евросоюзом.

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