https://uz.sputniknews.ru/20230602/mirziyoyev-pribytiye-rabochiy-vizit-kyrgyzstan-35614682.html
Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ату. 02.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-02T12:08+0500
2023-06-02T12:08+0500
2023-06-02T12:10+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В аэропорту главу Узбекистана встретили Председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и другие официальные лица.Сегодня в Чолпон-Ате состоится второй саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", в повестку которого включены вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран нашего региона с Евросоюзом.
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узбекистан
Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан
12:08 02.06.2023 (обновлено: 12:10 02.06.2023)
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в город Чолпон-Ату.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В аэропорту главу Узбекистана встретили Председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров и другие официальные лица.
Сегодня в Чолпон-Ате состоится второй саммит "Центральная Азия – Европейский Союз", в повестку которого включены вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран нашего региона с Евросоюзом.