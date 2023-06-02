https://uz.sputniknews.ru/20230602/mirziyoyev-vstrecha-prezident-yevrosovet-sharl-mishel-35620968.html
Мирзиёев встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем
Мирзиёев встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем
Встреча прошла в рамках программы второго саммита лидеров Центральной Азии и Европейского Союза
2023-06-02T13:55+0500
2023-06-02T13:55+0500
2023-06-02T13:59+0500
узбекистан
евросоюз
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
шарль мишель
встреча
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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. По прибытии в Чолпон-Ату Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего углубления узбекско-европейских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия в региональном формате.Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объемов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима "GSP+", развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах "зеленой" энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подчеркнули важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.
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узбекистан евросоюз евросовет чолпон-ата кыргызстан президент шавкат мирзиёев встреча шарль мишель второй саммит лидеров центральной азии и европейского союза актуальные вопросы региональная повестка
узбекистан евросоюз евросовет чолпон-ата кыргызстан президент шавкат мирзиёев встреча шарль мишель второй саммит лидеров центральной азии и европейского союза актуальные вопросы региональная повестка
Мирзиёев встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем
13:55 02.06.2023 (обновлено: 13:59 02.06.2023)
Встреча прошла в рамках программы второго саммита лидеров Центральной Азии и Европейского Союза.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
По прибытии в Чолпон-Ату Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего углубления узбекско-европейских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия в региональном формате.
Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объемов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима "GSP+", развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах "зеленой" энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подчеркнули важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.