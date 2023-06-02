https://uz.sputniknews.ru/20230602/mirziyoyev-vstrecha-prezident-yevrosovet-sharl-mishel-35620968.html

Мирзиёев встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем

Мирзиёев встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем

Встреча прошла в рамках программы второго саммита лидеров Центральной Азии и Европейского Союза

2023-06-02T13:55+0500

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узбекистан

евросоюз

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

шарль мишель

встреча

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. По прибытии в Чолпон-Ату Шавкат Мирзиёев провел встречу с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели широкий круг вопросов дальнейшего углубления узбекско-европейских многоплановых отношений и развития практического взаимодействия в региональном формате.Лидеры Узбекистана и ЕС отдельно остановились на вопросах наращивания объемов и диверсификации двусторонней торговли, продления преференциального торгового режима "GSP+", развития эффективных транспортных маршрутов, прежде всего Транскаспийского транзитного коридора, реализации совместных программ и проектов в сферах "зеленой" энергетики, инноваций и высоких технологий, цифровизации, экологии, образования, туризма и других направлениях.Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки. Подчеркнули важность продолжения консультаций и оказания гуманитарной помощи Афганистану.

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