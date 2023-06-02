https://uz.sputniknews.ru/20230602/shavkat-mirziyoyev-otbyl-rabochiy-vizit-kyrgyzstan-35607687.html

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Кыргызстан

Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате

2023-06-02T10:54+0500

2023-06-02T10:54+0500

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узбекистан

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президент

президент узбекистана

кыргызстан

кыргызстан

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центральная азия

евросоюз

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате.Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч на полях саммита.В повестке дня нынешнего мероприятия — вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран Центральной Азии с Евросоюзом. Первый саммит в формате "5+1" с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также главы Евросовета Шарля Мишеля прошел в Астане 27 октября 2022 года.

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