https://uz.sputniknews.ru/20230602/shavkat-mirziyoyev-otbyl-rabochiy-vizit-kyrgyzstan-35607687.html
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Кыргызстан
Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате
2023-06-02T10:54+0500
2023-06-02T10:54+0500
2023-06-02T11:33+0500
узбекистан
визит
президент
президент узбекистана
кыргызстан
кыргызстан
саммит
центральная азия
евросоюз
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/02/34536877_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_97b41615dacb07372d54041f4c63361a.jpg
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате.Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч на полях саммита.В повестке дня нынешнего мероприятия — вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран Центральной Азии с Евросоюзом. Первый саммит в формате "5+1" с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также главы Евросовета Шарля Мишеля прошел в Астане 27 октября 2022 года.
узбекистан
кыргызстан
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/02/34536877_135:71:1138:823_1920x0_80_0_0_f405214c4391659f70eb105e1aaf187c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент шавкат мирзиёев рабочий визит кыргызстан город чолпон-ата саммит центральная азия — европейский союз
узбекистан президент шавкат мирзиёев рабочий визит кыргызстан город чолпон-ата саммит центральная азия — европейский союз
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Кыргызстан
10:54 02.06.2023 (обновлено: 11:33 02.06.2023)
Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате.
ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отбыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
Сегодня глава Узбекистана примет участие во втором саммите "Центральная Азия — Европейский Союз" в городе Чолпон-Ате.
Запланировано также проведение ряда двусторонних встреч на полях саммита.
В повестке дня нынешнего мероприятия — вопросы дальнейшего развития конструктивного диалога и расширения практического взаимодействия стран Центральной Азии с Евросоюзом.
Первый саммит в формате "5+1" с участием президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также главы Евросовета Шарля Мишеля прошел в Астане 27 октября 2022 года.