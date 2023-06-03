https://uz.sputniknews.ru/20230603/4-iyunya-tashkent-ulitsy-perekrytie-velomarafon-karta-35645698.html
4 июня в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц – карта
4 июня в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц – карта
В воскресенье пройдет веломарафон. Для мероприятия власти города перекроют центр
2023-06-03T12:04+0500
2023-06-03T12:04+0500
2023-06-03T12:05+0500
общество
ташкент
центр
автомобили
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В центре города завтра перекроют несколько центральных улиц из-за веломарафона, передает хокимият Ташкента.Движение ограничат с 08.00 до 11.00 на следующих локациях:
https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html
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общество ташкент центр автомобили карта дорога ограничение хокимият ташкента
общество ташкент центр автомобили карта дорога ограничение хокимият ташкента
4 июня в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц – карта
12:04 03.06.2023 (обновлено: 12:05 03.06.2023)
В воскресенье пройдет веломарафон. Для мероприятия власти города перекроют несколько улиц.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
В центре города завтра перекроют несколько центральных улиц из-за веломарафона, передает
хокимият Ташкента.
Движение ограничат с 08.00 до 11.00 на следующих локациях:
ул. Абая — от пересечения с ул. Абдуллы Кадыри и до ул. Алишера Навои;
ул. Алмазар — от пересечения с ул. Алишера Навои до станции метро "Узбекистан";
ул. Афросиёб — от станции метро "Узбекистан" до пересечения с ул. Нукус;
ул. Нукус — от пересечения с ул. Афросиёб до ул. Фаргона Йули;
ул. Абдуллы Кадыри — от пересечения с ул. Фаргона Йули до ул. Абая.