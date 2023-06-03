4 июня в Ташкенте перекроют несколько центральных улиц – карта

ул. Абая — от пересечения с ул. Абдуллы Кадыри и до ул. Алишера Навои; ул. Абая — от пересечения с ул. Абдуллы Кадыри и до ул. Алишера Навои;

ул. Алмазар — от пересечения с ул. Алишера Навои до станции метро "Узбекистан"; ул. Алмазар — от пересечения с ул. Алишера Навои до станции метро "Узбекистан";

ул. Афросиёб — от станции метро "Узбекистан" до пересечения с ул. Нукус; ул. Афросиёб — от станции метро "Узбекистан" до пересечения с ул. Нукус;

ул. Нукус — от пересечения с ул. Афросиёб до ул. Фаргона Йули; ул. Нукус — от пересечения с ул. Афросиёб до ул. Фаргона Йули;