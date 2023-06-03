https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-nalogi-nds-futbolnye-kluby-35656477.html

В Узбекистане футбольные клубы временно освободят от налогов

В Узбекистане футбольные клубы временно освободят от налогов

Льгота будет действовать до 1 января 2026 года.

2023-06-03T18:17+0500

2023-06-03T18:17+0500

2023-06-03T18:17+0500

общество

футбол

налоги

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил закон, который освобождает футбольные клубы от налогов до 2026 года, передает пресс-служба Сената.Также эта льгота распространяется на Ассоциацию футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, общественное объединение "Профессиональная футбольная лига Узбекистана", и Центр футбольных судей.Кроме того, закон предусматривает отмену НДС для импортного оборудования, спортивного инвентаря и других товаров, не производимых в республике.По мнению сенаторов, документ окажет положительное влияние на работу футбольных клубов, тренировки сборных команд и на проведение крупных футбольных мероприятий в стране

https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html

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