https://uz.sputniknews.ru/20230603/uzbekistan-nalogi-nds-futbolnye-kluby-35656477.html
В Узбекистане футбольные клубы временно освободят от налогов
В Узбекистане футбольные клубы временно освободят от налогов
Льгота будет действовать до 1 января 2026 года.
2023-06-03T18:17+0500
2023-06-03T18:17+0500
2023-06-03T18:17+0500
общество
футбол
налоги
экономика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса одобрил закон, который освобождает футбольные клубы от налогов до 2026 года, передает пресс-служба Сената.Также эта льгота распространяется на Ассоциацию футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, общественное объединение "Профессиональная футбольная лига Узбекистана", и Центр футбольных судей.Кроме того, закон предусматривает отмену НДС для импортного оборудования, спортивного инвентаря и других товаров, не производимых в республике.По мнению сенаторов, документ окажет положительное влияние на работу футбольных клубов, тренировки сборных команд и на проведение крупных футбольных мероприятий в стране
https://uz.sputniknews.ru/20230602/vuzy-obrazovanie-prodlenie-sroka-oplata-35628112.html
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общество футбол налоги ндс экономика узбекистан
общество футбол налоги ндс экономика узбекистан
В Узбекистане футбольные клубы временно освободят от налогов
Налоговая льгота будет действовать три года – с 1 января 2023 по 1 января 2026 года.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Сенат Олий Мажлиса одобрил закон, который освобождает футбольные клубы от налогов до 2026 года, передает пресс-служба Сената
.
Также эта льгота распространяется на Ассоциацию футбола Узбекистана, ее территориальные подразделения, общественное объединение "Профессиональная футбольная лига Узбекистана", и Центр футбольных судей.
Кроме того, закон предусматривает отмену НДС для импортного оборудования, спортивного инвентаря и других товаров, не производимых в республике.
По мнению сенаторов, документ окажет положительное влияние на работу футбольных клубов, тренировки сборных команд и на проведение крупных футбольных мероприятий в стране