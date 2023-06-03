В Ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля – фото
14:52 03.06.2023 (обновлено: 14:53 03.06.2023)
Парк пополнился пятью новыми животными. Специалисты помогают им адаптироваться.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Ташкентский зоопарк прибыли гамадрилы из Израиля, передает пресс-служба парка.
Животные ранее обитали в израильском зоопарке "Негев". Из данного парка приехали сотрудники, чтобы помочь создать необходимые условия и облегчить адаптацию животных.
"Теперь самец Саша, его любимая жена Юваль, подруга Юваль — Галия, а также две пожилые дамы — Парва (в переводе с иврита "пушок") и Стелла, у которой диагностирован диабет, пополнили ряды наших счастливых жильцов",- отметила пресс-служба Ташкентского зоопарка
Ранее в зоопарке Ташкента вылупились птенцы священного ибиса.