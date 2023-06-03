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https://uz.sputniknews.ru/20230603/zoopark-tashkenta-gamadrily-izrail-foto-35653802.html
В Ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля – фото
В Ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля – фото
Специалисты помогают животным в адаптации.
2023-06-03T14:52+0500
2023-06-03T14:53+0500
общество
ташкентский зоопарк
ташкент
животные
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Ташкентский зоопарк прибыли гамадрилы из Израиля, передает пресс-служба парка.Животные ранее обитали в израильском зоопарке "Негев". Из данного парка приехали сотрудники, чтобы помочь создать необходимые условия и облегчить адаптацию животных.Ранее в зоопарке Ташкента вылупились птенцы священного ибиса.
ташкент
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общество ташкент зоопарк ташкента ташкентский зоопарк животные узбекистан природа фото гамадрилы
общество ташкент зоопарк ташкента ташкентский зоопарк животные узбекистан природа фото гамадрилы

В Ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля – фото

14:52 03.06.2023 (обновлено: 14:53 03.06.2023)
© Ташкентский зоопаркГамадрилы
Гамадрилы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2023
© Ташкентский зоопарк
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Парк пополнился пятью новыми животными. Специалисты помогают им адаптироваться.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Ташкентский зоопарк прибыли гамадрилы из Израиля, передает пресс-служба парка.
© Ташкентский зоопаркГамадрилы
Гамадрилы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2023
Гамадрилы
© Ташкентский зоопарк
© Ташкентский зоопаркГамадрилы
Гамадрилы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2023
Гамадрилы
© Ташкентский зоопарк
Животные ранее обитали в израильском зоопарке "Негев". Из данного парка приехали сотрудники, чтобы помочь создать необходимые условия и облегчить адаптацию животных.
"Теперь самец Саша, его любимая жена Юваль, подруга Юваль — Галия, а также две пожилые дамы — Парва (в переводе с иврита "пушок") и Стелла, у которой диагностирован диабет, пополнили ряды наших счастливых жильцов",- отметила пресс-служба Ташкентского зоопарка
© Ташкентский зоопарк Гамадрилы
Гамадрилы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2023
Гамадрилы
© Ташкентский зоопарк
© Ташкентский зоопаркГамадрилы
Гамадрилы - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2023
Гамадрилы
© Ташкентский зоопарк
Ранее в зоопарке Ташкента вылупились птенцы священного ибиса.
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