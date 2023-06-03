В Ташкентский зоопарк прибыли новые обитатели из Израиля – фото

"Теперь самец Саша, его любимая жена Юваль, подруга Юваль — Галия, а также две пожилые дамы — Парва (в переводе с иврита "пушок") и Стелла, у которой диагностирован диабет, пополнили ряды наших счастливых жильцов",- отметила пресс-служба Ташкентского зоопарка