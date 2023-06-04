https://uz.sputniknews.ru/20230604/diabet-pitaniye-vrach-rekomendatsii-35668248.html

Развеяли главный миф о диабете

Развеяли главный миф о диабете

Сегодня подходы к лечению и коррекции питания диабетиков сильно изменились. Врач опровергла необходимость запрета на сладости при этом заболевании.

2023-06-04T22:00+0500

2023-06-04T22:00+0500

2023-06-04T22:00+0500

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зож

правильное питание

мнение эксперта

сахар

диабет

здоровье

здоровый образ жизни

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Пациентам, страдающим сахарным диабетом, не нужно полностью отказываться от углеводов, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, сообщает РИА Новости.По ее словам, нужно просто перестроить рацион, сделав его более здоровым.Также она добавила, что при сахарном диабете любого типа нет запретных продуктов. Однако необходимо грамотно построить рацион, с учетом уровня сахара в крови и тяжести состояния больного.Следует учитывать, что диабет — хроническое заболевание, а значит, длительное ограничение в употреблении каких-либо продуктов рано или поздно может привести к срыву и перееданию. Поэтому врачи призывают в целом пересмотреть свой рацион.Ранее Sputnik перечислил четыре продукта, которые нормализуют сахар в крови.

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зож правильное питание мнение эксперта сахар диабет здоровье здоровый образ жизни это интересно