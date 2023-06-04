https://uz.sputniknews.ru/20230604/emir-katar-gosvizit-uzbekistan-iyun-2023-35674214.html

Эмир Катара впервые посетит Узбекистан с госвизитом

Эмир Катара впервые посетит Узбекистан с госвизитом

Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.

2023-06-04T19:45+0500

2023-06-04T19:45+0500

2023-06-04T19:45+0500

катар

глава государства

узбекистан

самарканд

визит

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/09/19173068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba45a9518fd34acceb41e57f199f7628.jpg

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.Также указано, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.По итогам встречи ожидают подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных документов.Визит эмира Катара в Узбекистан станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.

катар

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

катар глава государства узбекистан самарканд визит президент узбекистана шавкат мирзиёев политика