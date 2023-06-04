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Эмир Катара впервые посетит Узбекистан с госвизитом
Эмир Катара впервые посетит Узбекистан с госвизитом
Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.
2023-06-04T19:45+0500
2023-06-04T19:45+0500
2023-06-04T19:45+0500
катар
глава государства
узбекистан
самарканд
визит
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
политика
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.Также указано, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.По итогам встречи ожидают подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных документов.Визит эмира Катара в Узбекистан станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.
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катар глава государства узбекистан самарканд визит президент узбекистана шавкат мирзиёев политика
катар глава государства узбекистан самарканд визит президент узбекистана шавкат мирзиёев политика
Эмир Катара впервые посетит Узбекистан с госвизитом
Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik
. Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 июня посетит республику с государственным визитом, сообщает пресс-служба
главы Узбекистана.
Основные мероприятия, в рамках визита, пройдут в Самарканде.
"В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-катарских многоплановых отношений. Речь идет прежде всего о продолжении активных политических контактов и культурно-гуманитарного обмена, реализации крупных инветпроектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях", — говорится в сообщении.
Также указано, что главы двух государств обсудят актуальные вопросы международной политики и региональной повестки.
По итогам встречи ожидают подписание солидного пакета межправительственных и межведомственных документов.
Визит эмира Катара в Узбекистан станет первым за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.