https://uz.sputniknews.ru/20230604/indiya-jeleznaya-doroga-katastrofa-iyun-2023-prichina-35671890.html
В Индии указали причину железнодорожной катастрофы
В Индии указали причину железнодорожной катастрофы
Трагедия произошла в результате сбоя электронной системы блокировки
2023-06-04T14:56+0500
2023-06-04T14:56+0500
2023-06-04T14:56+0500
индия
катастрофа
поезд
происшествия
в мире
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Причиной железнодорожной катастрофы в Индии, в которой погибли 288 человек, стал сбой электронной системы блокировки, будет проведено надлежащее расследование, заявил министр страны.Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор 2-го июня . Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд. В результате ЧП пострадало более 900 человек, около 300 погибли. В связи с этим, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования премьер-министру и президенту Индии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
индия катастрофа поезд происшествия в мире
индия катастрофа поезд происшествия в мире
В Индии указали причину железнодорожной катастрофы
Трагедия произошла в результате сбоя электронной системы блокировки.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Причиной железнодорожной катастрофы в Индии, в которой погибли 288 человек, стал сбой электронной системы блокировки, будет проведено надлежащее расследование, заявил министр страны.
Об этом сообщает РИА Новости
.
Напомним,
что авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор 2-го июня . Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд. В результате ЧП пострадало более 900 человек, около 300 погибли. В связи с этим, Шавкат Мирзиёев
выразил соболезнования премьер-министру и президенту Индии.