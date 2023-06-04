https://uz.sputniknews.ru/20230604/indiya-jeleznaya-doroga-katastrofa-iyun-2023-prichina-35671890.html

В Индии указали причину железнодорожной катастрофы

В Индии указали причину железнодорожной катастрофы

Трагедия произошла в результате сбоя электронной системы блокировки

2023-06-04T14:56+0500

2023-06-04T14:56+0500

2023-06-04T14:56+0500

индия

катастрофа

поезд

происшествия

в мире

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Причиной железнодорожной катастрофы в Индии, в которой погибли 288 человек, стал сбой электронной системы блокировки, будет проведено надлежащее расследование, заявил министр страны.Об этом сообщает РИА Новости.Напомним, что авария произошла в штате Одиша в окрестностях города Баласор 2-го июня . Пассажирский поезд направлялся Калькутты в Ченнай. По дороге он столкнулся с грузовым составом, из-за чего упал на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд. В результате ЧП пострадало более 900 человек, около 300 погибли. В связи с этим, Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования премьер-министру и президенту Индии.

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