https://uz.sputniknews.ru/20230604/lionel-messi-uxod-parij-futbol-klub-35667484.html

Официально: Лионель Месси покинул “ПСЖ”

Официально: Лионель Месси покинул “ПСЖ”

Французский "ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси из клуба по окончании сезона. За два сезона аргентинец в составе парижан провел 74 матча, забив 35 голов

2023-06-04T10:47+0500

2023-06-04T10:47+0500

2023-06-04T10:47+0500

футбол

барселона

лионель месси

франция

спорт

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил на официальном сайте об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает РИА Новости.Месси стал игроком "ПСЖ" летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента по окончании контракта с "Барселоной". Всего он провел за "ПСЖ" 74 матча, забил 35 голов и отдал 35 результативных передач, став с командой двукратным чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны.35-летний Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов, 10-кратным чемпионом Испании. В декабре аргентинец стал чемпионом мира, а в 2021 году — обладателем Кубка Америки.Напомним, что ранее Sputnik рассказывал о том, как парень стал звездой благодаря мячу.

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