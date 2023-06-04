https://uz.sputniknews.ru/20230604/lionel-messi-uxod-parij-futbol-klub-35667484.html
Официально: Лионель Месси покинул “ПСЖ”
Официально: Лионель Месси покинул “ПСЖ”
Французский "ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси из клуба по окончании сезона. За два сезона аргентинец в составе парижан провел 74 матча, забив 35 голов
2023-06-04T10:47+0500
2023-06-04T10:47+0500
2023-06-04T10:47+0500
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барселона
лионель месси
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил на официальном сайте об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает РИА Новости.Месси стал игроком "ПСЖ" летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента по окончании контракта с "Барселоной". Всего он провел за "ПСЖ" 74 матча, забил 35 голов и отдал 35 результативных передач, став с командой двукратным чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны.35-летний Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов, 10-кратным чемпионом Испании. В декабре аргентинец стал чемпионом мира, а в 2021 году — обладателем Кубка Америки.Напомним, что ранее Sputnik рассказывал о том, как парень стал звездой благодаря мячу.
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футбол барселона лионель месси франция спорт
футбол барселона лионель месси франция спорт
Официально: Лионель Месси покинул “ПСЖ”
Французский "ПСЖ" объявил об уходе Лионеля Месси из клуба по окончании сезона. За два сезона аргентинец в составе парижан провел 74 матча, забив 35 голов
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" объявил на официальном сайте об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает РИА Новости.
"Клуб желает Лео еще больших успехов в его дальнейшей карьере", — говорится в заявлении.
Месси стал игроком "ПСЖ" летом 2021 года, перейдя в парижский клуб на правах свободного агента по окончании контракта с "Барселоной". Всего он провел за "ПСЖ" 74 матча, забил 35 голов и отдал 35 результативных передач, став с командой двукратным чемпионом Франции и выиграв Суперкубок страны.
35-летний Месси является семикратным обладателем "Золотого мяча", четырехкратным победителем Лиги чемпионов, 10-кратным чемпионом Испании. В декабре аргентинец стал чемпионом мира, а в 2021 году — обладателем Кубка Америки.
Напомним, что ранее Sputnik
рассказывал о том, как парень стал звездой благодаря мячу.