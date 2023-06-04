https://uz.sputniknews.ru/20230604/tashkent-medina-palomniki-vylet-sezon-xadj-2023-otkrytiye-35663721.html

Из Ташкента в Медину отправились первые паломники

Из Ташкента в Медину отправились первые паломники

Первый рейс Uzbekistan Airways с 240 паломниками на борту открыл сезон хаджа 2023.

2023-06-04T09:44+0500

2023-06-04T09:44+0500

2023-06-04T09:44+0500

узбекистан

ташкент

медина

саудовская аравия

паломничество

хадж

uzairways

uzbekistan airports

общество

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В ночь с 3 на 4 июня 2023 года в 02:00 по местному времени из Ташкента в Медину (Саудовская Аравия) вылетел первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways с 240 паломниками на борту, сообщает Uzbekistan Airports.С 4 по 19 июня в Медину будут осуществлять рейсы из 10 городов Узбекистана. В этом году самое большое количество паломников отправится в хадж из Ташкента — 16 авиарейсов перевезут 5 575 пассажиров.Из Намангана вылетят 14 рейсов, из Ферганы — 6, из Самарканда — 4, из Бухары, Ургенча, Карши и Термеза — по 3 рейса, а также 2 рейса с паломниками отправят из Навои и 1 рейс из Нукуса. Всего из Узбекистана совершат хадж 15 130 паломников.В этом году, перед началом хаджа, в воздушной гавани столицы создали дополнительные условия и удобства: в стерильной зоне зала вылета открыли две молельни, мужскую и женскую, каждая из них одновременно вмещает 80 и 60 человек соответственно. Кроме того, перед молельнями для мужчин и женщин теперь есть специальные комнаты для омовения. Сдали в эксплуатацию и большой блок санузлов.На время данных рейсов в аэропорту столицы будет временно ограничено движение по эстакаде, а допуск в терминал будет только для пассажиров. Управление мусульман Узбекистана также рекомендовало родственникам паломников не приезжать в аэропорт, чтобы избежать коллапса в терминале и на привокзальной площади, а провожать родных в мечетях. Паломники будут организованно прибывать в аэропорт на специальных автобусах, проходить регистрацию и следовать в зону вылета, где установлено достаточное количество кресел, а на время ожидания посадки им будут предложены напитки и снеки, говорится в сообщении.Ранее Комитет по делам религии подробно объяснил, как совершить хадж.

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