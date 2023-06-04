https://uz.sputniknews.ru/20230604/uzbekistan-izbraniye-predsedatel-generalnaya-assambleya-unwto-bolgariya-sofiya-35669361.html

Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи UNWTO

Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи UNWTO

В Болгарии проходят выборы компетентные органы Всемирной туристской организации

2023-06-04T13:04+0500

2023-06-04T13:04+0500

2023-06-04T13:04+0500

болгария

софия

заседание

unwto

выборы

узбекистан

председательство

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На 68-м заседании Европейской комиссии Всемирной туристской организации (UNWTO) в столице Болгарии, Софии Узбекистан избрали председателем Генеральной ассамблеи UNWTO и членом двух комитетов, сообщает ИА “Дунё”.Делегируя официальные полномочия председательствования на предстоящей в Самарканде 25-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи UNWTO, руководство и члены организации отметили подготовку республики к данной сессии, а также проводимые реформы по развитию туризма.Узбекистан также приняли в состав Комитета по полномочиям Исполнительного совета UNWTO на следующий срок – 2023-2027 годы. Таким образом, на него возложили полномочия по контролю за соблюдением принципов и правомерностью участия государств-членов в важных решениях и документах, принимаемых Исполнительным советом UNWTO.Кроме того, Узбекистан вошел в состав Комитета Аффилированных членов UNWTO на период с 2023 по 2027 год. Членство в этом комитете, включающем в себя более 500 частных организаций и ассоциаций в сфере туризма по всему миру, открывает для страны широкие возможности.В рамках мероприятия, делегация республики во главе с первым заместителем министра культуры и туризма Улугбеком Агзамовым представила презентацию “Самарканд - новые туристические ворота Узбекистана”.Юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи UNWTO состоится 16-20 октября 2023 года в Самарканде.Напомним, что Sputnik писал о том, что в Самарканде откроют Международную академию туризма ЮНВТО.

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