https://uz.sputniknews.ru/20230604/yegipet-tashkent-dostavka-shestaya-partiya-preparaty-gepatit-c-35671215.html

Египет помогает Узбекистану в лечении опасного заболевания

Египет помогает Узбекистану в лечении опасного заболевания

В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Более 17 тыс. упаковок "Даклатасвира" предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.

2023-06-04T14:20+0500

2023-06-04T14:20+0500

2023-06-04T14:20+0500

узбекистан

египет

минздрав узбекистана

лекарства

гепатит

общество

медицина

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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Накануне в Ташкентский международный аэропорт прибыла шестая партия препарата против гепатита С, выделенного правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.Более 17 тыс. упаковок препарата ”Даклатасвир” раздадут пациентам НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов “Даклатасвир” и “Софосбувир” на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане начали лечить детей с редким генетическим заболеванием

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