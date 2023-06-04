https://uz.sputniknews.ru/20230604/yegipet-tashkent-dostavka-shestaya-partiya-preparaty-gepatit-c-35671215.html
Египет помогает Узбекистану в лечении опасного заболевания
Египет помогает Узбекистану в лечении опасного заболевания
В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Более 17 тыс. упаковок "Даклатасвира" предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.
2023-06-04T14:20+0500
2023-06-04T14:20+0500
2023-06-04T14:20+0500
узбекистан
египет
минздрав узбекистана
лекарства
гепатит
общество
медицина
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ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Накануне в Ташкентский международный аэропорт прибыла шестая партия препарата против гепатита С, выделенного правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.Более 17 тыс. упаковок препарата ”Даклатасвир” раздадут пациентам НИИ вирусологии при Минздраве республики.Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов “Даклатасвир” и “Софосбувир” на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане начали лечить детей с редким генетическим заболеванием
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узбекистан египет минздрав узбекистана лекарства гепатит общество медицина
узбекистан египет минздрав узбекистана лекарства гепатит общество медицина
Египет помогает Узбекистану в лечении опасного заболевания
В Ташкент доставили очередную партию египетских препаратов от гепатита С. Более 17 тыс. упаковок "Даклатасвира" предназначены для лечения пациентов НИИ вирусологии при Минздраве республики.
ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik.
Накануне в Ташкентский международный аэропорт прибыла шестая партия препарата против гепатита С, выделенного правительством Египта в качестве гуманитарной помощи Узбекистану, сообщает ИА “Дунё”.
Более 17 тыс. упаковок препарата ”Даклатасвир” раздадут пациентам НИИ вирусологии при Минздраве республики.
Напомним, что с Министерством здравоохранения Египта достигнуты договоренности о бесплатной поставке в Узбекистан 800 тыс. (около 40 тонн) противогепатитных препаратов “Даклатасвир” и “Софосбувир” на $4,8 млн. Такую помощь будут оказывать в течение 2023-2024 годов.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане начали лечить детей с редким генетическим заболеванием