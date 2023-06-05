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https://uz.sputniknews.ru/20230605/basseyny-i-akvaparki-tashkenta--adresa-35697982.html
Бассейны и аквапарки Ташкента — адреса
Бассейны и аквапарки Ташкента — адреса
С наступлением купального сезона, адреса столичных бассейнов — одни их самых востребованных в поисковых запросах. В столице их немало и каждый желающий отдохнуть с пользой может найти для себя удобную локацию.
2023-06-05T17:34+0500
2023-06-05T18:19+0500
узбекистан
ташкент
бассейн
аквапарк
отдых
вода
общество
адреса
телефоны
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Наступило жаркое лето, а значит самое время окунуться в прохладную воду. Какие бассейны, водные комплексы и аквапарки уже открыли летний сезон в столице — в обзоре Sputnik.AcapulcoАдрес: улица Уйсозлар, 7Телефоны: (+998) 71 290-55-12, (+998) 90 992-67-74AqualandАдрес: улица Чинабад, 61 АТелефоны: (+998) 71 212-01-55, (+998) 71 212-01-54AtlantisАдрес: улица Шокирарык, 58Телефоны: (+998) 33 215-11-22, (+998) 71 207-05-06Dos Herman by AlenaАдрес: улица Чорток, 71Телефон: (998) 90 917-00-06Garden ParkАдрес: улица Бабура, 33Телефон: (+998) 95 170-68-70LimpopoАдрес: улица Истикбол, 36Телефон: (+998) 71 291-34-51OasisАдрес: проспект Бунедкор, 4 AТелефон: (+998) 97 455-51-11SinbadАдрес: пересечение улиц Ширин и ФазылтепаТелефоны: (+998) 93 910-88-88, (+998) 93 118-88-80ТашкентлэндАдрес: проспект Амира Темура, 107Телефоны: (+998) 71 238-56-25, (+998) 93 377-16-61Water Park TashkentАдрес: улица Рихсили, 7Телефон: (+998) 90 919-00-16Парк "Новый Узбекистан" (пляж)Адрес: Мирзо-Улугбекский районТелефоны: (+998) 95 144−42-42, (+998) 95 510−05-50Astera SeaАдрес: Сергели 7, ул. Шокирарык, 46.Телефон: (+998) 90 043-05-20Paradise poolАдрес: Яшнабадский район, Авиасозлар тор 1/22-24, бывш. ул.ИсмаиловаТелефон: (+998) 71 296-48-61Мохито и ПоваляццаАдрес: Мирзо-Улугбекский район, Тукайтепа, ул. Икбол, 24Телефон: (+998) 99 520-55-11TaoYuan бассейнАдрес: Яшнабадский район, ул. Боткина, 4 тупикТелефон: (+998) 99 857-66-55Солнечный городАдрес: Спутник -7, дом 1. Ориентир - остановка "Феруза", Сергелийский район, ТашкентТелефоны: (+998) 71 200-20-07MORE By Central ParkАдрес: комплекс находится в Central Park (бывш. Тельмана). Ориентир: старое ТашМиТелефоны: (+998) 99 138-33-00, (+998) 78 113-33-00
https://uz.sputniknews.ru/20230525/24891827.html
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узбекистан ташкент отдых бассейн вода аквапарк телефон адреса общество
узбекистан ташкент отдых бассейн вода аквапарк телефон адреса общество

Бассейны и аквапарки Ташкента — адреса

17:34 05.06.2023 (обновлено: 18:19 05.06.2023)
© Нацбанк Узбекистана / Аквапарк
Аквапарк - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
© Нацбанк Узбекистана /
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С наступлением купального сезона, адреса столичных бассейнов — одни их самых востребованных в поисковых запросах. В столице их немало и каждый желающий отдохнуть с пользой может найти для себя удобную локацию.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Наступило жаркое лето, а значит самое время окунуться в прохладную воду. Какие бассейны, водные комплексы и аквапарки уже открыли летний сезон в столице — в обзоре Sputnik.
Acapulco
Адрес: улица Уйсозлар, 7
Телефоны: (+998) 71 290-55-12, (+998) 90 992-67-74
Aqualand
Адрес: улица Чинабад, 61 А
Телефоны: (+998) 71 212-01-55, (+998) 71 212-01-54
Atlantis
Адрес: улица Шокирарык, 58
Телефоны: (+998) 33 215-11-22, (+998) 71 207-05-06
Dos Herman by Alena
Адрес: улица Чорток, 71
Телефон: (998) 90 917-00-06
Garden Park
Адрес: улица Бабура, 33
Телефон: (+998) 95 170-68-70
Limpopo
Адрес: улица Истикбол, 36
Телефон: (+998) 71 291-34-51
Oasis
Адрес: проспект Бунедкор, 4 A
Телефон: (+998) 97 455-51-11
Sinbad
Адрес: пересечение улиц Ширин и Фазылтепа
Телефоны: (+998) 93 910-88-88, (+998) 93 118-88-80
Ташкентлэнд
Адрес: проспект Амира Темура, 107
Телефоны: (+998) 71 238-56-25, (+998) 93 377-16-61
Water Park Tashkent
Адрес: улица Рихсили, 7
Телефон: (+998) 90 919-00-16
Парк "Новый Узбекистан" (пляж)
Адрес: Мирзо-Улугбекский район
Телефоны: (+998) 95 144−42-42, (+998) 95 510−05-50
Astera Sea
Адрес: Сергели 7, ул. Шокирарык, 46.
Телефон: (+998) 90 043-05-20
Paradise pool
Адрес: Яшнабадский район, Авиасозлар тор 1/22-24, бывш. ул.Исмаилова
Телефон: (+998) 71 296-48-61
Мохито и Поваляцца
Адрес: Мирзо-Улугбекский район, Тукайтепа, ул. Икбол, 24
Телефон: (+998) 99 520-55-11
TaoYuan бассейн
Адрес: Яшнабадский район, ул. Боткина, 4 тупик
Телефон: (+998) 99 857-66-55
Солнечный город
Адрес: Спутник -7, дом 1. Ориентир - остановка "Феруза", Сергелийский район, Ташкент
Телефоны: (+998) 71 200-20-07
MORE By Central Park
Адрес: комплекс находится в Central Park (бывш. Тельмана). Ориентир: старое ТашМи
Телефоны: (+998) 99 138-33-00, (+998) 78 113-33-00
© Pixabay/SurvivorЖенщина в бассейне
Женщина в бассейне - Sputnik Узбекистан
1/4
© Pixabay/Survivor
Женщина в бассейне
© Sputnik / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в бассейне.
Отдыхающие в бассейне - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие в бассейне.
© Sputnik / Дильшода РахматоваОткрытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
© Sputnik / Алексей Даничев /  / Перейти в фотобанк аквапарк
аквапарк - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik / Алексей Даничев /
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аквапарк
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Женщина в бассейне
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Отдыхающие в бассейне.
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© Sputnik / Дильшода Рахматова
Открытия нового курорта SILK ROAD FAMILY RESORT на побережье Тудакуля
4/4
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