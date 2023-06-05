https://uz.sputniknews.ru/20230605/basseyny-i-akvaparki-tashkenta--adresa-35697982.html

Бассейны и аквапарки Ташкента — адреса

Бассейны и аквапарки Ташкента — адреса

С наступлением купального сезона, адреса столичных бассейнов — одни их самых востребованных в поисковых запросах. В столице их немало и каждый желающий отдохнуть с пользой может найти для себя удобную локацию.

2023-06-05T17:34+0500

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узбекистан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Наступило жаркое лето, а значит самое время окунуться в прохладную воду. Какие бассейны, водные комплексы и аквапарки уже открыли летний сезон в столице — в обзоре Sputnik.AcapulcoАдрес: улица Уйсозлар, 7Телефоны: (+998) 71 290-55-12, (+998) 90 992-67-74AqualandАдрес: улица Чинабад, 61 АТелефоны: (+998) 71 212-01-55, (+998) 71 212-01-54AtlantisАдрес: улица Шокирарык, 58Телефоны: (+998) 33 215-11-22, (+998) 71 207-05-06Dos Herman by AlenaАдрес: улица Чорток, 71Телефон: (998) 90 917-00-06Garden ParkАдрес: улица Бабура, 33Телефон: (+998) 95 170-68-70LimpopoАдрес: улица Истикбол, 36Телефон: (+998) 71 291-34-51OasisАдрес: проспект Бунедкор, 4 AТелефон: (+998) 97 455-51-11SinbadАдрес: пересечение улиц Ширин и ФазылтепаТелефоны: (+998) 93 910-88-88, (+998) 93 118-88-80ТашкентлэндАдрес: проспект Амира Темура, 107Телефоны: (+998) 71 238-56-25, (+998) 93 377-16-61Water Park TashkentАдрес: улица Рихсили, 7Телефон: (+998) 90 919-00-16Парк "Новый Узбекистан" (пляж)Адрес: Мирзо-Улугбекский районТелефоны: (+998) 95 144−42-42, (+998) 95 510−05-50Astera SeaАдрес: Сергели 7, ул. Шокирарык, 46.Телефон: (+998) 90 043-05-20Paradise poolАдрес: Яшнабадский район, Авиасозлар тор 1/22-24, бывш. ул.ИсмаиловаТелефон: (+998) 71 296-48-61Мохито и ПоваляццаАдрес: Мирзо-Улугбекский район, Тукайтепа, ул. Икбол, 24Телефон: (+998) 99 520-55-11TaoYuan бассейнАдрес: Яшнабадский район, ул. Боткина, 4 тупикТелефон: (+998) 99 857-66-55Солнечный городАдрес: Спутник -7, дом 1. Ориентир - остановка "Феруза", Сергелийский район, ТашкентТелефоны: (+998) 71 200-20-07MORE By Central ParkАдрес: комплекс находится в Central Park (бывш. Тельмана). Ориентир: старое ТашМиТелефоны: (+998) 99 138-33-00, (+998) 78 113-33-00

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