https://uz.sputniknews.ru/20230605/legkaya-atletika-chempionat-aziya-yujnaya-koreya-dunyozod-sayfullayev-malika-nasriddinova-serebro-35680599.html
Легкоатлеты Узбекистана начали ЧА с двух медалей
Легкоатлеты Узбекистана начали ЧА с двух медалей
В Южной Корее проходит чемпионат Азии по лёгкой атлетике среди юниоров. Представители сборной Узбекистана в первый же день завоевали 2 серебряные награды.
2023-06-05T11:46+0500
2023-06-05T11:46+0500
2023-06-05T11:46+0500
узбекистан
южная корея
чемпионат азии
легкая атлетика
серебро
медали
спорт
спортсмен
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Накануне в южнокорейском городе Йохон стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Члены сборной Узбекистана в первый день завоевали 2 серебряные медали, сообщает НОК.Дунезод Сайфуллаев занял второе место в метании диска, а Малика Насриддинова — в толкании ядра. Сайфуллаев во время выступления показал результат 55,58 метра, а Насриддинова завершила соревнования с результатом 15,76 метра.Метание диска, юноши:1. Бхартприт Синх (Индия) – 55.66 м2. Дунёзод Сайфуллаев (Узбекистан) – 55.58 м3. Мухаммадризо Сисахт (Иран) – 55.44 мТолкание ядра, девушки:1. Лин Жиацин (Китай) – 15.91м2. Малика Насриддинова (Узбекистан) – 15.76 м3. Гао Йируи (Китай) – 15.30 мРанее Sputnik сообщал о том, что узбекистанцы вернулись с чемпионата мира по таэквондо, который проходил в Баку с четырьмя медалями.
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узбекистан южная корея чемпионат азии легкая атлетика серебро медали спортсмен спорт
узбекистан южная корея чемпионат азии легкая атлетика серебро медали спортсмен спорт
Легкоатлеты Узбекистана начали ЧА с двух медалей
В Южной Корее проходит чемпионат Азии по легкой атлетике среди юниоров. Представители сборной Узбекистана в первый же день завоевали 2 серебряные награды.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Накануне в южнокорейском городе Йохон стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Члены сборной Узбекистана в первый день завоевали 2 серебряные медали, сообщает НОК.
Дунезод Сайфуллаев занял второе место в метании диска, а Малика Насриддинова — в толкании ядра. Сайфуллаев во время выступления показал результат 55,58 метра, а Насриддинова завершила соревнования с результатом 15,76 метра.
1. Бхартприт Синх (Индия) – 55.66 м
2. Дунёзод Сайфуллаев (Узбекистан) – 55.58 м
3. Мухаммадризо Сисахт (Иран) – 55.44 м
1. Лин Жиацин (Китай) – 15.91м
2. Малика Насриддинова (Узбекистан) – 15.76 м
3. Гао Йируи (Китай) – 15.30 м
Ранее Sputnik
сообщал о том, что узбекистанцы вернулись с чемпионата мира по таэквондо, который проходил в Баку с четырьмя медалями.