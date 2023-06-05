https://uz.sputniknews.ru/20230605/legkaya-atletika-chempionat-aziya-yujnaya-koreya-dunyozod-sayfullayev-malika-nasriddinova-serebro-35680599.html

Легкоатлеты Узбекистана начали ЧА с двух медалей

Легкоатлеты Узбекистана начали ЧА с двух медалей

В Южной Корее проходит чемпионат Азии по лёгкой атлетике среди юниоров. Представители сборной Узбекистана в первый же день завоевали 2 серебряные награды.

2023-06-05T11:46+0500

2023-06-05T11:46+0500

2023-06-05T11:46+0500

узбекистан

южная корея

чемпионат азии

легкая атлетика

серебро

медали

спорт

спортсмен

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Накануне в южнокорейском городе Йохон стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. Члены сборной Узбекистана в первый день завоевали 2 серебряные медали, сообщает НОК.Дунезод Сайфуллаев занял второе место в метании диска, а Малика Насриддинова — в толкании ядра. Сайфуллаев во время выступления показал результат 55,58 метра, а Насриддинова завершила соревнования с результатом 15,76 метра.Метание диска, юноши:1. Бхартприт Синх (Индия) – 55.66 м2. Дунёзод Сайфуллаев (Узбекистан) – 55.58 м3. Мухаммадризо Сисахт (Иран) – 55.44 мТолкание ядра, девушки:1. Лин Жиацин (Китай) – 15.91м2. Малика Насриддинова (Узбекистан) – 15.76 м3. Гао Йируи (Китай) – 15.30 мРанее Sputnik сообщал о том, что узбекистанцы вернулись с чемпионата мира по таэквондо, который проходил в Баку с четырьмя медалями.

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