https://uz.sputniknews.ru/20230605/s-chem-kategoricheski-nelzya-est-grechku-35669014.html

С чем категорически нельзя есть гречку

С чем категорически нельзя есть гречку

Врач рекомендует не употреблять любимую многими кашу с продуктами, которые сгущают кровь.

2023-06-05T07:00+0500

2023-06-05T07:00+0500

2023-06-05T07:00+0500

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Продукты, способные изменить полезные свойства гречневой каши на прямо противоположные перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, гречка сгущает кровь. Во избежание тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и прочих недугов, ее не стоит употреблять с продуктами, обладающими схожим эффектом.Также он не советует обладателям густой крови сочетать гречку с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем.Ранее для любителей каш Sputnik опубликовал рецепт необычной розовой каши.

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зож здоровье правильное питание продукты кровь мнение эксперта