https://uz.sputniknews.ru/20230605/s-chem-kategoricheski-nelzya-est-grechku-35669014.html
С чем категорически нельзя есть гречку
С чем категорически нельзя есть гречку
Врач рекомендует не употреблять любимую многими кашу с продуктами, которые сгущают кровь.
2023-06-05T07:00+0500
2023-06-05T07:00+0500
2023-06-05T07:00+0500
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Продукты, способные изменить полезные свойства гречневой каши на прямо противоположные перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, гречка сгущает кровь. Во избежание тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и прочих недугов, ее не стоит употреблять с продуктами, обладающими схожим эффектом.Также он не советует обладателям густой крови сочетать гречку с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем.Ранее для любителей каш Sputnik опубликовал рецепт необычной розовой каши.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
зож здоровье правильное питание продукты кровь мнение эксперта
зож здоровье правильное питание продукты кровь мнение эксперта
С чем категорически нельзя есть гречку
Врач рекомендует не употреблять любимую многими кашу с продуктами, которые сгущают кровь.
Продукты, способные изменить полезные свойства гречневой каши на прямо противоположные перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, гречка сгущает кровь. Во избежание тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и прочих недугов, ее не стоит употреблять с продуктами, обладающими схожим эффектом.
"Уберите сахар. Из-за него повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза", — указал Кутушов.
Также он не советует обладателям густой крови сочетать гречку с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем.
Ранее для любителей каш Sputnik
опубликовал рецепт необычной розовой каши.