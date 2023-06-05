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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230605/s-chem-kategoricheski-nelzya-est-grechku-35669014.html
С чем категорически нельзя есть гречку
С чем категорически нельзя есть гречку
Врач рекомендует не употреблять любимую многими кашу с продуктами, которые сгущают кровь.
2023-06-05T07:00+0500
2023-06-05T07:00+0500
это интересно
зож
здоровье
правильное питание
продукты
кровь
мнение эксперта
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Продукты, способные изменить полезные свойства гречневой каши на прямо противоположные перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.По словам специалиста, гречка сгущает кровь. Во избежание тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и прочих недугов, ее не стоит употреблять с продуктами, обладающими схожим эффектом.Также он не советует обладателям густой крови сочетать гречку с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем.Ранее для любителей каш Sputnik опубликовал рецепт необычной розовой каши.
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зож здоровье правильное питание продукты кровь мнение эксперта
зож здоровье правильное питание продукты кровь мнение эксперта

С чем категорически нельзя есть гречку

07:00 05.06.2023
© © Depositphotos.com / 5secondsГречневая каша
Гречневая каша - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
© © Depositphotos.com / 5seconds
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Врач рекомендует не употреблять любимую многими кашу с продуктами, которые сгущают кровь.
Продукты, способные изменить полезные свойства гречневой каши на прямо противоположные перечислил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, гречка сгущает кровь. Во избежание тромбоза, варикоза, стенокардии, инфаркта и прочих недугов, ее не стоит употреблять с продуктами, обладающими схожим эффектом.
"Уберите сахар. Из-за него повышается уровень глюкозы в крови и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза", — указал Кутушов.
© Sputnik / Максим БогодвидГречневая крупа.
Гречневая крупа. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.06.2023
Гречневая крупа.
© Sputnik / Максим Богодвид
Также он не советует обладателям густой крови сочетать гречку с жирным и копченым мясом, консервами и алкоголем.
Ранее для любителей каш Sputnik опубликовал рецепт необычной розовой каши.
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