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Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт
С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
2023-04-23T08:01+0500
2023-04-23T08:01+0500
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Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.Ингредиенты на четыре порции:Приготовление:"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.Читайте также:Чем удивить настоящего мужчину — рецепты грузинской кухни &gt;&gt;Тройное шоколадное удовольствие: вкусный рецепт торта &gt;&gt;
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пошаговый рецепт вкусная каша манная повар инструкция ингредиенты весенний завтрак
пошаговый рецепт вкусная каша манная повар инструкция ингредиенты весенний завтрак

Как приготовить необычную розовую кашу на завтрак – рецепт

08:01 23.04.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАгропромышленная выставка "Кубанская ярмарка-2020"
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С наступлением весны вопрос приготовление вкусного, полезного и невероятно аппетитного завтрака решается гораздо легче. Все продукты так и манят своим свежим ароматом. Телеповар подсказал самый легкий и быстрый рецепт приготовления необычной манной каши.
Телеповар Александр Белькович поделился рецептом вкусной манной каши розового цвета. Блюдо готовится очень быстро и выглядит очень аппетитно.

Ингредиенты на четыре порции:

крупа манная — 150 г;
масло сливочное — 30 г;
малина замороженная — 200 г;
молоко — 800 г;
сахар — 30 г;
стружка кокосовая — 25 г.

Приготовление:

1.
Греем молоко в сотейнике, но не кипятим, закидываем манную крупу и кокосовую стружку;
2.
Вымешиваем и греем до тех, пока крупа не заварится, добавляем малину, сахар, соль по вкусу;
3.
Доводим до готовности и в конце добавляем сливочное масло, хорошо вымешиваем и подаем с ягодами малины.
"Смотрите, какой цвет получается: розовый! И с ароматом кокоса. Невероятно!" — оценил блюдо телеповар.
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