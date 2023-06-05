https://uz.sputniknews.ru/20230605/sbornaya-uzbekistan-gimnastika-chempionat-azii-filippiny-medali-iyun-2023-35692984.html
Узбекистанские гимнастки завоевали 18 медалей на чемпионате Азии
Узбекистанские гимнастки завоевали 18 медалей на чемпионате Азии
В Маниле прошел ЧА по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых. У сборной Узбекистана — первое место в общекомандном зачете.
2023-06-05T15:13+0500
2023-06-05T15:13+0500
2023-06-05T15:56+0500
филиппины
чемпионат азии
гимнастика
спортивные соревнования
золотая медаль
серебро
сборная узбекистана
спорт
тахмина икромова
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В столице Филиппин, Маниле завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодежи и взрослых, сообщает НОК. Участвовавшая в турнире сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете с 18 медалями: 10 золотыми, 7 серебряными и 1 бронзовой. Член сборной республики — Тахмина Икромова показала высший результат в 5-ти дисциплинах, став лучшей мультимедалисткой среди спортсменок, поднявшихся на пьедестал почета. Ранее Sputnik сообщал о том, сколько наград завоевали легкоатлеты Узбекистана в первый день ЧА в Южной Корее.
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филиппины чемпионат азии гимнастика спортивные соревнования золотая медаль серебро сборная узбекистана спорт тахмина икромова
филиппины чемпионат азии гимнастика спортивные соревнования золотая медаль серебро сборная узбекистана спорт тахмина икромова
Узбекистанские гимнастки завоевали 18 медалей на чемпионате Азии
15:13 05.06.2023 (обновлено: 15:56 05.06.2023)
В Маниле прошел ЧА по художественной гимнастике среди молодежи и взрослых. У сборной Узбекистана — первое место в общекомандном зачете.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
В столице Филиппин, Маниле завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодежи и взрослых, сообщает НОК.
Участвовавшая в турнире сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете с 18 медалями: 10 золотыми, 7 серебряными и 1 бронзовой. Член сборной республики — Тахмина Икромова показала высший результат в 5-ти дисциплинах, став лучшей мультимедалисткой среди спортсменок, поднявшихся на пьедестал почета.
Ранее Sputnik
сообщал о том, сколько наград завоевали легкоатлеты Узбекистана в первый день ЧА в Южной Корее.