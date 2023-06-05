https://uz.sputniknews.ru/20230605/sbornaya-uzbekistan-gimnastika-chempionat-azii-filippiny-medali-iyun-2023-35692984.html

Узбекистанские гимнастки завоевали 18 медалей на чемпионате Азии

Узбекистанские гимнастки завоевали 18 медалей на чемпионате Азии

В Маниле прошел ЧА по художественной гимнастике среди молодёжи и взрослых. У сборной Узбекистана — первое место в общекомандном зачете.

2023-06-05T15:13+0500

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филиппины

чемпионат азии

гимнастика

спортивные соревнования

золотая медаль

серебро

сборная узбекистана

спорт

тахмина икромова

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В столице Филиппин, Маниле завершился чемпионат Азии по художественной гимнастике среди молодежи и взрослых, сообщает НОК. Участвовавшая в турнире сборная Узбекистана заняла первое место в общекомандном зачете с 18 медалями: 10 золотыми, 7 серебряными и 1 бронзовой. Член сборной республики — Тахмина Икромова показала высший результат в 5-ти дисциплинах, став лучшей мультимедалисткой среди спортсменок, поднявшихся на пьедестал почета. Ранее Sputnik сообщал о том, сколько наград завоевали легкоатлеты Узбекистана в первый день ЧА в Южной Корее.

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