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https://uz.sputniknews.ru/20230605/tamojnya-post-navoi-oblast-ustanovka-solnechnyye-paneli-foto-35694021.html
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото
Цель — преобразование световой энергии в электрическую, обеспечение постоянного электроснабжения, экономия ресурсов
2023-06-05T15:55+0500
2023-06-05T15:55+0500
узбекистан
солнечная электростанция
навоийская область
таможня
пост
общество
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт, сообщает ведомство. В частности, в административном здании управления установили панель мощностью 30 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров, а на таможенном посту — солнечную панель мощностью 10 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров. Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.
узбекистан
навоийская область
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узбекистан навоийская область таможня таможенный пост зарафшан солнечные панели солнечный водонагреватель емкость солнечная электростанция
узбекистан навоийская область таможня таможенный пост зарафшан солнечные панели солнечный водонагреватель емкость солнечная электростанция

На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото

15:55 05.06.2023
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
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Цель — преобразование световой энергии в электрическую, обеспечение постоянного электроснабжения, экономия ресурсов.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт, сообщает ведомство.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В частности, в административном здании управления установили панель мощностью 30 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров, а на таможенном посту — солнечную панель мощностью 10 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.06.2023
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.
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