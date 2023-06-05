https://uz.sputniknews.ru/20230605/tamojnya-post-navoi-oblast-ustanovka-solnechnyye-paneli-foto-35694021.html

На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото

На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото

Цель — преобразование световой энергии в электрическую, обеспечение постоянного электроснабжения, экономия ресурсов

2023-06-05T15:55+0500

2023-06-05T15:55+0500

2023-06-05T15:55+0500

узбекистан

солнечная электростанция

навоийская область

таможня

пост

общество

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт, сообщает ведомство. В частности, в административном здании управления установили панель мощностью 30 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров, а на таможенном посту — солнечную панель мощностью 10 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров. Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.

узбекистан

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