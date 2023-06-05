На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели — фото
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
Цель — преобразование световой энергии в электрическую, обеспечение постоянного электроснабжения, экономия ресурсов.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В управлении Государственного таможенного комитета по Навоийской области и на таможенном посту ВЭД "Зарафшан" установили солнечные панели мощностью 40 кВт, сообщает ведомство.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В частности, в административном здании управления установили панель мощностью 30 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров, а на таможенном посту — солнечную панель мощностью 10 кВт и солнечный водонагреватель емкостью 200 литров.
© пресс-служба Государственного таможенного комитета УзбекистанаНа таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
На таможенном посту в Навоийской области установили солнечные панели
© пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
Ранее Sputnik сообщал, что в Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд.