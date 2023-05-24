https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-stroitelstvo-solntsye-veter-elektrostantsiya-4-mlrd-dollar-35262855.html

В Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд

В Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд

Шавката Мирзиёева ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии в учреждениях соцсферы и госведомствах

2023-05-24T08:21+0500

2023-05-24T08:21+0500

2023-05-24T08:37+0500

узбекистан

энергетика

ветровая энергетика

солнечная электростанция

ветряная электростанция

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20924632_0:116:1445:928_1920x0_80_0_0_5dbb62d365efecd0c39f9e97f2157942.png

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Недавно в рамках госвизита Мирзиёева в Китай достигнуты договоренности о строительстве в Узбекистане 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд. Об этом говорили на совещании с президентом, посвященном внедрению ВИЭ, сообщает пресс-служба главы государства.Между тем, в этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт. Например, на зданиях вузов установили 36% от общего запланированного количества панелей, на зданиях школ — 33%, медицинских учреждениях — 28%. По республике в целом показатель достиг почти 50%. Но в Ташкенте внедрение возобновляемых источников энергии составляет 26% от запланированного.Напомним, постановлением президента от 16 февраля 2023 года принята программа по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. Она предусматривает установку в этом году солнечных панелей мощностью 220 мегаватт в социальных и госучреждениях.Ранее Sputnik сообщал о внедрении в Узбекистане системы сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент совещание шавкат мирзиёев возобновляемы источники энергии виэ строительство солнечная ветряная электростанция учреждения соцсфера госведомства