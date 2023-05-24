https://uz.sputniknews.ru/20230524/uzbekistan-stroitelstvo-solntsye-veter-elektrostantsiya-4-mlrd-dollar-35262855.html
В Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд
В Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд
Шавката Мирзиёева ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии в учреждениях соцсферы и госведомствах
2023-05-24T08:21+0500
2023-05-24T08:21+0500
2023-05-24T08:37+0500
узбекистан
энергетика
ветровая энергетика
солнечная электростанция
ветряная электростанция
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20924632_0:116:1445:928_1920x0_80_0_0_5dbb62d365efecd0c39f9e97f2157942.png
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Недавно в рамках госвизита Мирзиёева в Китай достигнуты договоренности о строительстве в Узбекистане 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд. Об этом говорили на совещании с президентом, посвященном внедрению ВИЭ, сообщает пресс-служба главы государства.Между тем, в этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт. Например, на зданиях вузов установили 36% от общего запланированного количества панелей, на зданиях школ — 33%, медицинских учреждениях — 28%. По республике в целом показатель достиг почти 50%. Но в Ташкенте внедрение возобновляемых источников энергии составляет 26% от запланированного.Напомним, постановлением президента от 16 февраля 2023 года принята программа по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. Она предусматривает установку в этом году солнечных панелей мощностью 220 мегаватт в социальных и госучреждениях.Ранее Sputnik сообщал о внедрении в Узбекистане системы сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0f/20924632_26:0:1417:1043_1920x0_80_0_0_f98bc0baa1c98699b13d29a6a2eaa4dc.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан президент совещание шавкат мирзиёев возобновляемы источники энергии виэ строительство солнечная ветряная электростанция учреждения соцсфера госведомства
узбекистан президент совещание шавкат мирзиёев возобновляемы источники энергии виэ строительство солнечная ветряная электростанция учреждения соцсфера госведомства
В Узбекистане построят солнечные и ветряные электростанции на $4,4 млрд
08:21 24.05.2023 (обновлено: 08:37 24.05.2023)
Шавката Мирзиёева ознакомили с состоянием внедрения возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в учреждениях соцсферы и госведомствах.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Недавно в рамках госвизита Мирзиёева в Китай достигнуты договоренности о строительстве в Узбекистане 11 солнечных и ветряных электростанций общей мощностью 4,8 гигаватт на сумму $4,4 млрд.
Об этом говорили на совещании с президентом, посвященном внедрению ВИЭ, сообщает пресс-служба
главы государства.
Между тем, в этом году планируют ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тысячи мегаватт.
"...на сегодняшний день установлены солнечные панели общей мощностью 107 мегаватт. Крупные государственные компании проводят эти мероприятия в ускоренном темпе, однако в социальных учреждениях работа идет медленно", — говорится в сообщении.
Например, на зданиях вузов установили 36% от общего запланированного количества панелей, на зданиях школ — 33%, медицинских учреждениях — 28%. По республике в целом показатель достиг почти 50%. Но в Ташкенте внедрение возобновляемых источников энергии составляет 26% от запланированного.
Напомним, постановлением президента от 16 февраля 2023 года принята программа по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии. Она предусматривает установку в этом году солнечных панелей мощностью 220 мегаватт в социальных и госучреждениях.
Ранее Sputnik
сообщал о внедрении в Узбекистане системы сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии.