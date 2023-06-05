https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-ekologicheskie-shtrafy-rost-35716062.html

В Узбекистане в несколько раз вырастут экологические штрафы

В Узбекистане в несколько раз вырастут экологические штрафы

В республике введут должность общественных экологических контролеров, которые будут отслеживать нарушения законодательства.

2023-06-05T21:30+0500

2023-06-05T21:30+0500

2023-06-05T22:04+0500

узбекистан

общество

экология

указ

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ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. В Узбекистане в несколько раз вырастут штрафы за нарушение экологического законодательства. Это предусматривает соответствующий указ президента.Цель реформы — создать современные механизмы экологического мониторинга на основе цифровых технологий, деятельности по обращению с отходами, организации зеленых зон.Наказание за вред экологииВ соответствии с указом, профильные ведомства должны до 1 сентября разработать проекты нормативно-правовых актов, согласно которым:преступления, связанные с нанесением ущерба окружающей среде, незаконным уничтожением растений и животных или нанесением вреда живой природе будут относиться к категории "тяжких";увеличатся в 5 раз административные штрафы за незаконную вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд;вырастут в 10 разштрафы за незаконную охоту на животных, внесенных в Красную Книгу, а за повреждение растений, приведшее к прекращению их роста или гибели – в 5 раз;повысятся в 10 раз административные штрафы за нарушения в процессе сбора, транспортировки и переработки отходов, а также за выброс в неустановленных местах твердых отходов и сброс жидких бытовых отходов;также в 5 раз вырастут штрафы за загрязнение или засорение вод.Система общественного мониторингаС 1 июля 2023 года в республике начнет действовать система "Общественного экологического контролера".Общественные контролеры будут выявлять нарушения в сфере экологии и вносить соответствующие акты в базу данных Платформы экоконтроля.Те, кто займет пост общественного контролера, смогут бесплатно пройти обучение и будут получать вознаграждение за эффективную работу.Новая система озеленения республикиС будущего года из республиканского бюджета будут ежегодно выделять 500 млрд сумов на:создание защитных лесонасаждений "зеленый пояс", "зеленый сад", "зеленый общественный парк" и "зеленые покрытия";посадку саженцев деревьев вдоль основных железных дорог и магистральных автодорог;создание садов общей площадью менее 5 гектаров в каждом районе и городе.До конца 2023 года каждый госорган и хокимият обязан создать свой сад, за которым будет ухаживать в течение трех лет за счет внебюджетных средств и средств местных бюджетов соответственно. Такие сады площадью от 50 соток до 2 гектаров организации обязаны разбить в центральных частях районов и городов.Принцип "ноль отходов" (Zero waste)Особое внимание власти страны будут уделять раздельному сбору и вывозу отходов. Переработку или сжигание новых отходов будут стараться проводить максимально, не направляя их на полигоны.А все скопившиеся на действующих полигонах отходы будут поэтапно полностью перерабатывать или сжигать.При этом электричеством, полученным от сжигания отходов, будут снабжать жителей и предприятия по специальному "зеленому тарифу".Напомним, на днях министерство природных ресурсов официально сменило название, став министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

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Мунаввар Разакова

Мунаввар Разакова

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