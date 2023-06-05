https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-vvel-bezvizovyy-rejim-dlya-grajdan-katara-35704295.html

Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара

Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара

Введение безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Катара определено в указе президента.

2023-06-05T17:56+0500

2023-06-05T17:56+0500

2023-06-05T18:06+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

катар

иностранные граждане

безвизовый режим

указ

общество

политика

глава государства

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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня подписал указ о введении безвизового режима для граждан Катара, сообщает министерство юстиции.Согласно документу, граждане Катара могут без визы находиться на территории Узбекистана в течение 30 дней со дня въезда.Напомним, что 5 июня в республику, по приглашению президента с государственным визитом прибывает эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Это первый визит эмира Катара за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.Переговоры глав двух государств пройдут в Самарканде.

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