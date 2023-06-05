https://uz.sputniknews.ru/20230605/uzbekistan-vvel-bezvizovyy-rejim-dlya-grajdan-katara-35704295.html
Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара
Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара
Введение безвизового режима сроком на 30 дней для граждан Катара определено в указе президента.
2023-06-05T17:56+0500
2023-06-05T17:56+0500
2023-06-05T18:06+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
катар
иностранные граждане
безвизовый режим
указ
общество
политика
глава государства
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ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня подписал указ о введении безвизового режима для граждан Катара, сообщает министерство юстиции.Согласно документу, граждане Катара могут без визы находиться на территории Узбекистана в течение 30 дней со дня въезда.Напомним, что 5 июня в республику, по приглашению президента с государственным визитом прибывает эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Это первый визит эмира Катара за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.Переговоры глав двух государств пройдут в Самарканде.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев катар иностранные граждане безвизовый режим указ общество политика глава государства
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев катар иностранные граждане безвизовый режим указ общество политика глава государства
Узбекистан ввел безвизовый режим для граждан Катара
17:56 05.06.2023 (обновлено: 18:06 05.06.2023)
Введение безвизового режима сроком на 30 дней для граждан этой страны определено в указе президента.
ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев сегодня подписал указ о введении безвизового режима для граждан Катара, сообщает министерство юстиции
.
Согласно документу, граждане Катара могут без визы находиться на территории Узбекистана в течение 30 дней со дня въезда.
Напомним, что 5 июня в республику, по приглашению президента с государственным визитом прибывает эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Это первый визит эмира Катара за более чем 25-летний период дипломатических отношений между двумя странами.
Переговоры глав двух государств пройдут в Самарканде.