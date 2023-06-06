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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20230606/avokado-kaloriynost-norma-polza-vrach-rekomendatsii-35757605.html
Какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть
Какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть
Диетолог: авокадо по калорийности равен половине полноценного обеда. Больше одного плода за один раз употреблять не строит.
2023-06-06T22:00+0500
2023-06-06T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
правильное питание
питание
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фрукты
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Авокадо считается одним из самых полезных фруктов, благодаря разнообразным витаминам и минералам в его составе. Однако он очень калориен, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.По ее словам, за один раз можно съесть не более одного плода.Она также рекомендовала составлять рацион таким образом, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность продуктов отвечала потребностям организма.Также она напомнила, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов, чтобы получить разные фитовещества. Ранее Sputnik рассказывал о том, чем опасна передозировка витамина С.
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это интересно зож здоровье правильное питание питание мнение эксперта фрукты
это интересно зож здоровье правильное питание питание мнение эксперта фрукты

Какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть

22:00 06.06.2023
CC0 / Unsplash / Kelly Sikkema / Авокадо
Авокадо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
CC0 / Unsplash / Kelly Sikkema /
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Диетолог: авокадо по калорийности равен половине полноценного обеда. Больше одного плода за один раз употреблять не стоит.
Авокадо считается одним из самых полезных фруктов, благодаря разнообразным витаминам и минералам в его составе. Однако он очень калориен, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
© Pexels / Trang DoanБутерброд с яйцом и авокадо
Бутерброд с яйцом и авокадо - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Бутерброд с яйцом и авокадо
© Pexels / Trang Doan
По ее словам, за один раз можно съесть не более одного плода.
"Некоторые думают, что авокадо не может быть вредным для фигуры. Но тут важно знать, что это очень жирный продукт. …полезный, но жирный. Не надо надеяться, что три авокадо никак не отразятся на дневном калораже. В одной штуке может быть больше 300 килокалорий, что очень прилично, если учесть, что один прием пищи – это в среднем 500 килокалорий", – пояснила Нефедова.
Она также рекомендовала составлять рацион таким образом, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность продуктов отвечала потребностям организма.
© Sputnik / Рамиз БахтияровФрукты и овощи
Фрукты и овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Фрукты и овощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
© Sputnik / Алексей КуденкоЯгоды
Ягоды - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Ягоды
© Sputnik / Алексей Куденко
"В целом есть рекомендация есть пять порций овощей, фруктов и ягод в день. Это минимум, а лучше так вообще восемь-десять порций в день. Три порции фруктов и семь – овощей. Размер одной порции ягод – это горсть. Фрукт или овощ, например, помидор, размером с маленький женский кулак – это порция”, — добавила врач.
© unsplash.com/Sharon PittawayОвощи ассорти.
Овощи ассорти. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Овощи ассорти.
© unsplash.com/Sharon Pittaway
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской областиЯблоки
Яблоки - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Яблоки
© Foto : Пресс-служба акима Туркестанской области
© pexels/Viktoria SlowikowskaПлодоовощная продукция
Плодоовощная продукция - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.06.2023
Плодоовощная продукция
© pexels/Viktoria Slowikowska
Также она напомнила, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов, чтобы получить разные фитовещества.
Ранее Sputnik рассказывал о том, чем опасна передозировка витамина С.
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