https://uz.sputniknews.ru/20230606/avokado-kaloriynost-norma-polza-vrach-rekomendatsii-35757605.html

Какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть

Какой из фруктов самый жирный и сколько его можно съесть

Диетолог: авокадо по калорийности равен половине полноценного обеда. Больше одного плода за один раз употреблять не строит.

2023-06-06T22:00+0500

2023-06-06T22:00+0500

2023-06-06T22:00+0500

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Авокадо считается одним из самых полезных фруктов, благодаря разнообразным витаминам и минералам в его составе. Однако он очень калориен, рассказала врач-диетолог Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.По ее словам, за один раз можно съесть не более одного плода.Она также рекомендовала составлять рацион таким образом, чтобы в нем было много овощей, фруктов и ягод, но при этом суточная калорийность продуктов отвечала потребностям организма.Также она напомнила, что нужно чередовать фрукты и овощи разных цветов, чтобы получить разные фитовещества. Ранее Sputnik рассказывал о том, чем опасна передозировка витамина С.

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