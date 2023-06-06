https://uz.sputniknews.ru/20230606/emir-katar-znakomstvo-istoriya-pamyatnik-samarkand-35722456.html
Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда
Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда
Главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", всемирно известный ансамбль Регистан, комплекс "Вечный город"
2023-06-06T08:30+0500
2023-06-06T08:30+0500
2023-06-06T08:45+0500
узбекистан
катар
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
самарканд
история
памятник
музей
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении Шавката Мирзиёева ознакомился с архитектурными памятниками древнего и прекрасного города Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В начале главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека. Великий ученый-астроном и правитель Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек внес огромный вклад в развитие науки и культуры. Он построил уникальную для Средневековья обсерваторию, в которой с высокой точностью изучал небесные тела. Его "Новые астрономические таблицы Курагони" долгие годы служили главным пособием по астрономической науке.Отмечалось, что в эпоху Темуридов произошел расцвет науки, культуры и архитектуры, этот период вошел в историю Узбекистана как второй Ренессанс. Было подчеркнуто, что сегодня в стране организовано множество центров по изучению исламской цивилизации и наследия предков.Далее лидеры побывали в музее "Афросиаб", уникальные экспонаты и настенные рисунки которого раскрывают трёхтысячелетнюю историю великого Самарканда. Всемирно известный ансамбль Регистан является еще одной визитной карточкой Узбекистана. Величественные медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори своими масштабами и неповторимой архитектурой способны впечатлить каждого.В ходе посещения высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Эмир Катара с искренним восторгом ознакомился с медресе.Затем главы государств посетили комплекс "Вечный город" в Международном туристическом центре города Самарканда.
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узбекистан самарканд президент шавкат мирзиёев эмир катар шейх тамим бин хамад аль тани обсерватория музей мирзо улугбека музей афросиаб всемирно известный ансамбль регистан комплекс вечный город
узбекистан самарканд президент шавкат мирзиёев эмир катар шейх тамим бин хамад аль тани обсерватория музей мирзо улугбека музей афросиаб всемирно известный ансамбль регистан комплекс вечный город
Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда
08:30 06.06.2023 (обновлено: 08:45 06.06.2023)
Главы Узбекистана и Катара посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", всемирно известный ансамбль Регистан, комплекс "Вечный город".
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении Шавката Мирзиёева ознакомился с архитектурными памятниками древнего и прекрасного города Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба
главы государства.
В начале главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека. Великий ученый-астроном и правитель Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек внес огромный вклад в развитие науки и культуры. Он построил уникальную для Средневековья обсерваторию, в которой с высокой точностью изучал небесные тела. Его "Новые астрономические таблицы Курагони" долгие годы служили главным пособием по астрономической науке.
Отмечалось, что в эпоху Темуридов произошел расцвет науки, культуры и архитектуры, этот период вошел в историю Узбекистана как второй Ренессанс. Было подчеркнуто, что сегодня в стране организовано множество центров по изучению исламской цивилизации и наследия предков.
Далее лидеры побывали в музее "Афросиаб", уникальные экспонаты и настенные рисунки которого раскрывают трёхтысячелетнюю историю великого Самарканда.
Всемирно известный ансамбль Регистан является еще одной визитной карточкой Узбекистана. Величественные медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори своими масштабами и неповторимой архитектурой способны впечатлить каждого.
В ходе посещения высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Эмир Катара с искренним восторгом ознакомился с медресе.
Затем главы государств посетили комплекс "Вечный город" в Международном туристическом центре города Самарканда.