https://uz.sputniknews.ru/20230606/emir-katar-znakomstvo-istoriya-pamyatnik-samarkand-35722456.html

Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда

Эмир Катара ознакомился с историческими памятниками Самарканда

Главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека, музей "Афросиаб", всемирно известный ансамбль Регистан, комплекс "Вечный город"

2023-06-06T08:30+0500

2023-06-06T08:30+0500

2023-06-06T08:45+0500

узбекистан

катар

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

самарканд

история

памятник

музей

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. Эмир Государства Катар шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в сопровождении Шавката Мирзиёева ознакомился с архитектурными памятниками древнего и прекрасного города Самарканда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В начале главы государств посетили обсерваторию и музей Мирзо Улугбека. Великий ученый-астроном и правитель Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек внес огромный вклад в развитие науки и культуры. Он построил уникальную для Средневековья обсерваторию, в которой с высокой точностью изучал небесные тела. Его "Новые астрономические таблицы Курагони" долгие годы служили главным пособием по астрономической науке.Отмечалось, что в эпоху Темуридов произошел расцвет науки, культуры и архитектуры, этот период вошел в историю Узбекистана как второй Ренессанс. Было подчеркнуто, что сегодня в стране организовано множество центров по изучению исламской цивилизации и наследия предков.Далее лидеры побывали в музее "Афросиаб", уникальные экспонаты и настенные рисунки которого раскрывают трёхтысячелетнюю историю великого Самарканда. Всемирно известный ансамбль Регистан является еще одной визитной карточкой Узбекистана. Величественные медресе Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори своими масштабами и неповторимой архитектурой способны впечатлить каждого.В ходе посещения высокому гостю рассказали об истории строительства и особенностях орнаментов данного сооружения, проведенных на площади реставрационных работах. Эмир Катара с искренним восторгом ознакомился с медресе.Затем главы государств посетили комплекс "Вечный город" в Международном туристическом центре города Самарканда.

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