https://uz.sputniknews.ru/20230606/glavy-uzbekistana-i-katara-peregovory--foto-35755968.html
О чем договорились главы Узбекистана и Катара — фото
О чем договорились главы Узбекистана и Катара — фото
Как отметил шейх Шавкат Мирзиёев, Узбекистан рассматривает Катар как перспективного партнера во всем арабо-мусульманском мире.
2023-06-06T17:05+0500
2023-06-06T17:05+0500
2023-06-06T17:41+0500
узбекистан
самарканд
политика
государственный визит
катар
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в Конгресс-центре Самарканда принял эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной, экономической и инвестиционной сферах. Важную роль в продвижении двусторонних отношений сыграло открытие в этом году посольства Катара в Ташкенте. Мощный импульс взаимодействию придаст и открытие посольства Узбекистана в Дохе, подчеркнули представители Катара.Стороны договорились об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше $12 млрд.Для этого в сентябре этого года может пройти узбекско-катарский инвестиционный форум. Власти двух стран также проработают механизм финансирования совместных проектов.Лидеры двух государств также договорились проводить совместные недели культуры, концерты, экспозиции, ремесленные и кулинарные выставки, а также запустить регулярные рейсы между столицами двух стран.Эмир Катара поддержал стремление Узбекистана к выстраиванию стабильной политики в отношении Афганистана и оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте стороны обсудили возможность совместного участия в реализации проекта по строительству трансафганской железной дороги.В завершение встречи шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пригласил Шавката Мирзиёева посетить Катар.По итогам переговоров главы двух государств подписали следующие документы:Кроме того, в ходе встречи стороны подписали программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы, а также Договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.После чего президент Узбекистана и эмир Катара совместно высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. Оно станет символом начала нового этапа узбекско-катарских отношений.На этом визит шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани в Узбекистан завершился.
https://uz.sputniknews.ru/20230606/emir-katar-znakomstvo-istoriya-pamyatnik-samarkand-35722456.html
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узбекистан катар политика государственный визит самарканд эмир катара шейх тамим ибн хамад аль тани президент шавкат мирзиёев какие документы подписали что обсудили о чем договорились сотрудничество инвестиционный форум трансафганская железная дорога высадили дерево
узбекистан катар политика государственный визит самарканд эмир катара шейх тамим ибн хамад аль тани президент шавкат мирзиёев какие документы подписали что обсудили о чем договорились сотрудничество инвестиционный форум трансафганская железная дорога высадили дерево
О чем договорились главы Узбекистана и Катара — фото
17:05 06.06.2023 (обновлено: 17:41 06.06.2023)
Как отметил шейх Шавкат Мирзиёев, Узбекистан рассматривает Катар как перспективного партнера во всем арабо-мусульманском мире.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев в Конгресс-центре Самарканда принял эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани, сообщает
пресс-служба президента.
В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной, экономической и инвестиционной сферах.
"Мы рассматриваем Катар как нашего перспективного партнера не только в ближневосточном регионе, но и во всем арабо-мусульманском мире. Благодаря нашим с Вами контактам в последние годы произошел настоящий прорыв в двусторонних отношениях", - отметил в ходе переговоров Шавкат Мирзиёев.
Важную роль в продвижении двусторонних отношений сыграло открытие в этом году посольства Катара в Ташкенте. Мощный импульс взаимодействию придаст и открытие посольства Узбекистана в Дохе, подчеркнули представители Катара.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Государственный визит Эмира Катара в Узбекистан завершился.
Стороны договорились об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше $12 млрд.
Для этого в сентябре этого года может пройти узбекско-катарский инвестиционный форум. Власти двух стран также проработают механизм финансирования совместных проектов.
Лидеры двух государств также договорились проводить совместные недели культуры, концерты, экспозиции, ремесленные и кулинарные выставки, а также запустить регулярные рейсы между столицами двух стран.
Эмир Катара поддержал стремление Узбекистана к выстраиванию стабильной политики в отношении Афганистана и оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте стороны обсудили возможность совместного участия в реализации проекта по строительству трансафганской железной дороги.
В завершение встречи шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пригласил Шавката Мирзиёева посетить Катар.
По итогам переговоров главы двух государств подписали следующие документы:
Соглашение между правительствами о взаимном поощрении и защите инвестиций;
Соглашение между правительствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество;
Соглашение между правительствами о взаимной помощи в таможенных делах;
Соглашение между правительствами о сотрудничестве в сфере трудовых отношений;
Соглашение между правительствами об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических паспортов;
Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;
Меморандум между правительствами о сотрудничестве в сфере культуры;
Меморандум о торговом сотрудничестве;
Меморандум о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности;
Меморандум о сотрудничестве в области защиты и карантина растений;
Меморандум о сотрудничестве в области спорта и поддержки молодёжи;
Меморандум о сотрудничестве между городом Ташкентом и городом Дохой.
Кроме того, в ходе встречи стороны подписали программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы, а также Договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.
После чего президент Узбекистана и эмир Катара совместно высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. Оно станет символом начала нового этапа узбекско-катарских отношений.
На этом визит шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани в Узбекистан завершился.