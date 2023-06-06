https://uz.sputniknews.ru/20230606/glavy-uzbekistana-i-katara-peregovory--foto-35755968.html

О чем договорились главы Узбекистана и Катара — фото

О чем договорились главы Узбекистана и Катара — фото

Как отметил шейх Шавкат Мирзиёев, Узбекистан рассматривает Катар как перспективного партнера во всем арабо-мусульманском мире.

2023-06-06T17:05+0500

2023-06-06T17:05+0500

2023-06-06T17:41+0500

узбекистан

самарканд

политика

государственный визит

катар

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев в Конгресс-центре Самарканда принял эмира Катара шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.В ходе встречи главы государств обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в культурно-гуманитарной, экономической и инвестиционной сферах. Важную роль в продвижении двусторонних отношений сыграло открытие в этом году посольства Катара в Ташкенте. Мощный импульс взаимодействию придаст и открытие посольства Узбекистана в Дохе, подчеркнули представители Катара.Стороны договорились об участии ведущих катарских компаний в реализации крупных инвестиционных проектов в сферах энергетики, газохимической промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, логистики, туризма и других отраслях общей стоимостью свыше $12 млрд.Для этого в сентябре этого года может пройти узбекско-катарский инвестиционный форум. Власти двух стран также проработают механизм финансирования совместных проектов.Лидеры двух государств также договорились проводить совместные недели культуры, концерты, экспозиции, ремесленные и кулинарные выставки, а также запустить регулярные рейсы между столицами двух стран.Эмир Катара поддержал стремление Узбекистана к выстраиванию стабильной политики в отношении Афганистана и оказанию гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте стороны обсудили возможность совместного участия в реализации проекта по строительству трансафганской железной дороги.В завершение встречи шейх Тамим бин Хамад Аль Тани пригласил Шавката Мирзиёева посетить Катар.По итогам переговоров главы двух государств подписали следующие документы:Кроме того, в ходе встречи стороны подписали программы сотрудничества по линии министерств иностранных дел и юстиции на 2023-2025 годы, а также Договоренность о создании совместной платформы для финансирования приоритетных инвестиционных проектов.После чего президент Узбекистана и эмир Катара совместно высадили дерево в парке самаркандского Конгресс-центра. Оно станет символом начала нового этапа узбекско-катарских отношений.На этом визит шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани в Узбекистан завершился.

https://uz.sputniknews.ru/20230606/emir-katar-znakomstvo-istoriya-pamyatnik-samarkand-35722456.html

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узбекистан катар политика государственный визит самарканд эмир катара шейх тамим ибн хамад аль тани президент шавкат мирзиёев какие документы подписали что обсудили о чем договорились сотрудничество инвестиционный форум трансафганская железная дорога высадили дерево