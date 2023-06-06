https://uz.sputniknews.ru/20230606/kaxovskaya-ges-razrusheniye-prichiny-posledstviya-kommentarii-35742763.html

Что известно о разрушении Каховской ГЭС

Что известно о разрушении Каховской ГЭС

По Каховской ГЭС в Херсонской области минувшей ночью украинские войска нанесли серию ударов.

2023-06-06T15:27+0500

2023-06-06T15:27+0500

2023-06-06T16:04+0500

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. О том, что верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, сообщает РИА Новости.Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО (реактивной системы залпового огня) "Ольха", добавил он, назвав произошедшее актом терроризма со стороны Украины.Также Леонтьев сказал о том, что ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.По его словам, уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, на месте находятся службы.Идет нерегулируемый сброс воды. Далее мэр сообщил, что новую Каховку затопило.В свою очередь, глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тыс. человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.Отразится ли разрушение Каховской ГЭС на Запорожской АЭСНа данный момент угрозы безопасности Запорожской АЭС нет. Система отвода тепла на Запорожской АЭС может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками, указано в Telegram-канале директора станции Юрия Черничука.Скажутся ли повреждения Каховской ГЭС на водоснабжении СевастополяРазрушения на Каховской ГЭС на водоснабжение Севастополя никак не повлияют.Ситуация с водохранилищами в КрымуВодохранилища в Крыму на данный момент заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, заявил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее он рассказал, что угрозы подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.ВСУ продолжают обстрел Каховской ГЭСОчевидцы рассказали корреспонденту агентства, что ВСУ продолжают наносить артиллерийские удары по району Каховской ГЭС: несколько снарядов упали в Новой Каховке в Херсонской области.Режим ЧСВ Новокаховском городском округе ввели местный режим ЧС из-за разрушения Каховской ГЭС.Комментарий КремляПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева.Для справки: Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.

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