https://uz.sputniknews.ru/20230606/taekvondo-uzbekistan-uchastiye-gran-pri-rim-sostav-sbornoy-35701734.html
Таэквондисты Узбекистана примут участие в Гран-при в Италии — состав сборной
Таэквондисты Узбекистана примут участие в Гран-при в Италии — состав сборной
Сборная Узбекистана по таэквондо WT, успешно выступившая на чемпионате мира в Баку, отправилась в Рим
2023-06-06T08:50+0500
2023-06-06T08:50+0500
2023-06-06T08:50+0500
узбекистан
таэквондо
италия
рим
спорт
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в Гран-при, который пройдет с 9 по 11 июня в Риме, сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана:-68 кг: Улугбек Рашитов, Нияз Пулатов-80 кг: Шухрат Салаев, Джасур Джайсунов+80 кг: Никита Рафалович-67 кг: Феруза Содикова+73 кг: Светлана Осипова.На соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в 32 сильнейших в мировом рейтинге. Семь узбекистанцев — в этом списке.Гран-при — это турнир классификации G-6, в котором таэквондисты, победившие в каждой весовой категории, получают 60 очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024.Ранее Sputnik сообщал, что узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями.
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узбекистан таэквондо рим италия сборная команда состав улугбек рашитов нияз пулатов шухрат салаев джасур джайсунов никита рафалович феруза содикова светлана осипова серия гран-при соревнования
узбекистан таэквондо рим италия сборная команда состав улугбек рашитов нияз пулатов шухрат салаев джасур джайсунов никита рафалович феруза содикова светлана осипова серия гран-при соревнования
Таэквондисты Узбекистана примут участие в Гран-при в Италии — состав сборной
Сборная Узбекистана по таэквондо WT, успешно выступившая на чемпионате мира в Баку, отправилась в Рим.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Узбекистанцы примут участие в Гран-при, который пройдет с 9 по 11 июня в Риме, сообщает НОК
.
Состав сборной Узбекистана:
-68 кг: Улугбек Рашитов, Нияз Пулатов
-80 кг: Шухрат Салаев, Джасур Джайсунов
+80 кг: Никита Рафалович
-67 кг: Феруза Содикова
+73 кг: Светлана Осипова.
На соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в 32 сильнейших в мировом рейтинге. Семь узбекистанцев — в этом списке.
Гран-при — это турнир классификации G-6, в котором таэквондисты, победившие в каждой весовой категории, получают 60 очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024.
Ранее Sputnik
сообщал, что узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями.