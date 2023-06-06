https://uz.sputniknews.ru/20230606/taekvondo-uzbekistan-uchastiye-gran-pri-rim-sostav-sbornoy-35701734.html

Таэквондисты Узбекистана примут участие в Гран-при в Италии — состав сборной

Таэквондисты Узбекистана примут участие в Гран-при в Италии — состав сборной

Сборная Узбекистана по таэквондо WT, успешно выступившая на чемпионате мира в Баку, отправилась в Рим

2023-06-06T08:50+0500

2023-06-06T08:50+0500

2023-06-06T08:50+0500

узбекистан

таэквондо

италия

рим

спорт

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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в Гран-при, который пройдет с 9 по 11 июня в Риме, сообщает НОК.Состав сборной Узбекистана:-68 кг: Улугбек Рашитов, Нияз Пулатов-80 кг: Шухрат Салаев, Джасур Джайсунов+80 кг: Никита Рафалович-67 кг: Феруза Содикова+73 кг: Светлана Осипова.На соревнованиях серии Гран-при могут выступать только спортсмены, входящие в 32 сильнейших в мировом рейтинге. Семь узбекистанцев — в этом списке.Гран-при — это турнир классификации G-6, в котором таэквондисты, победившие в каждой весовой категории, получают 60 очков на пути к Олимпийским играм Париж-2024.Ранее Sputnik сообщал, что узбекистанцы завершили чемпионат мира по таэквондо с четырьмя медалями.

узбекистан

италия

рим

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