https://uz.sputniknews.ru/20230606/tashkent-seminar-yunesko-kulturnye-obekty-35760150.html

В Ташкенте проходят тренинги ЮНЕСКО по охране культурных объектов

В Ташкенте проходят тренинги ЮНЕСКО по охране культурных объектов

Специалисты рассказывают о борьбе с незаконной продажей культурных ценностей.

2023-06-06T18:11+0500

2023-06-06T18:11+0500

2023-06-06T18:21+0500

культура

узбекистан

юнеско

культурные ценности

охрана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/06/35760784_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_8ec8286efdb12a0d75a53c08ecc7abda.jpg

ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. ЮНЕСКО проводит в Ташкенте семинары по усилению охраны культурных объектов в ЦА, передает Агентство культурного наследия.Мероприятия проходят до 7 июня. В них принимают участие представители правоохранительных и судебных органов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Афганистана.Цель семинаров – борьба с незаконным оборотом культурных ценностей, их кражами и подделками, а также создание сети обмена информацией и координаций действий по изъятию украденных ценностей.Организаторами мероприятия вместе с ЮНЕСКО выступают Интерпол, Всемирная таможенная организация и Международный совет музеев.

https://uz.sputniknews.ru/20230527/istoricheskiye-dokumenty-uzbekistan-reyestr-yunesko-pamyat-mira-35427310.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

культура узбекистан юнеско культурные ценности охрана культурные объекты оон ташкент