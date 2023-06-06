https://uz.sputniknews.ru/20230606/tashkent-seminar-yunesko-kulturnye-obekty-35760150.html
В Ташкенте проходят тренинги ЮНЕСКО по охране культурных объектов
В Ташкенте проходят тренинги ЮНЕСКО по охране культурных объектов
Специалисты рассказывают о борьбе с незаконной продажей культурных ценностей.
2023-06-06T18:11+0500
2023-06-06T18:11+0500
2023-06-06T18:21+0500
культура
узбекистан
юнеско
культурные ценности
охрана
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. ЮНЕСКО проводит в Ташкенте семинары по усилению охраны культурных объектов в ЦА, передает Агентство культурного наследия.Мероприятия проходят до 7 июня. В них принимают участие представители правоохранительных и судебных органов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Афганистана.Цель семинаров – борьба с незаконным оборотом культурных ценностей, их кражами и подделками, а также создание сети обмена информацией и координаций действий по изъятию украденных ценностей.Организаторами мероприятия вместе с ЮНЕСКО выступают Интерпол, Всемирная таможенная организация и Международный совет музеев.
https://uz.sputniknews.ru/20230527/istoricheskiye-dokumenty-uzbekistan-reyestr-yunesko-pamyat-mira-35427310.html
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культура узбекистан юнеско культурные ценности охрана культурные объекты оон ташкент
культура узбекистан юнеско культурные ценности охрана культурные объекты оон ташкент
В Ташкенте проходят тренинги ЮНЕСКО по охране культурных объектов
18:11 06.06.2023 (обновлено: 18:21 06.06.2023)
В рамках семинаров специалисты рассказывают о борьбе с незаконной продажей культурных ценностей.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
ЮНЕСКО проводит в Ташкенте семинары по усилению охраны культурных объектов в ЦА, передает
Агентство культурного наследия.
Мероприятия проходят до 7 июня. В них принимают участие представители правоохранительных и судебных органов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Пакистана и Афганистана.
Цель семинаров – борьба с незаконным оборотом культурных ценностей, их кражами и подделками, а также создание сети обмена информацией и координаций действий по изъятию украденных ценностей.
Организаторами мероприятия вместе с ЮНЕСКО выступают Интерпол, Всемирная таможенная организация и Международный совет музеев.