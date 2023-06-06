https://uz.sputniknews.ru/20230606/torgovo-promyshlennaya-palata-uzbekistan-obsujdeniye-sotrudnichestvo-delovyye-krugi-kitay-35725930.html
В ТПП РУз обсудили расширение сотрудничества с деловыми кругами Китая
В ТПП РУз обсудили расширение сотрудничества с деловыми кругами Китая
Китайская сторона, в частности выразила интерес к поставкам из Узбекистана сушеных и свежих фруктов
2023-06-06T10:19+0500
2023-06-06T10:19+0500
2023-06-06T11:17+0500
узбекистан
торгово-промышленная палата узбекистана
советник
встреча
китай
китай
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Саидкомил Саидназирханов встретился с заместителем начальника отдела Департамента торговли провинции Хубэй (Китай) Кю Кемингом. Об этом сообщает пресс-служба ТПП. Во встрече также приняли участие представители компании по производству цемента Huaxin Сement, у которой есть филиал в Узбекистане.Стороны отметили стабильное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Кроме того, рассмотрели дополнительные возможности расширения кооперации между деловыми кругами двух стран. В частности, иностранная сторона выразила интерес к поставкам в Китай сушеных и свежих фруктов из Узбекистана.Саидкомил Саидназирханов ознакомил гостей с деятельностью ТПП и рассказал о льготах, созданных для иностранных компаний в Узбекистане.По итогам встречи стороны договорились обсудить детали сотрудничества, в том числе рассмотреть развитие проектов, обсужденных в ходе переговоров.Ранее Sputnik сообщал, что Узбекистан намерен применить опыт Китая в борьбе с бедностью.
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узбекистан китай сотрудничество торгово-промышленная палата встреча делегация советник председателя саидкомил саидназирханов заместитель начальника отдел департамент торговля провинция хубэй кю кеминг
узбекистан китай сотрудничество торгово-промышленная палата встреча делегация советник председателя саидкомил саидназирханов заместитель начальника отдел департамент торговля провинция хубэй кю кеминг
В ТПП РУз обсудили расширение сотрудничества с деловыми кругами Китая
10:19 06.06.2023 (обновлено: 11:17 06.06.2023)
Китайская сторона, в частности выразила интерес к поставкам из Узбекистана сушеных и свежих фруктов.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik.
Советник председателя Торгово-промышленной палаты (ТПП) Узбекистана Саидкомил Саидназирханов встретился с заместителем начальника отдела Департамента торговли провинции Хубэй (Китай) Кю Кемингом. Об этом сообщает пресс-служба ТПП
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Во встрече также приняли участие представители компании по производству цемента Huaxin Сement, у которой есть филиал в Узбекистане.
Стороны отметили стабильное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Кроме того, рассмотрели дополнительные возможности расширения кооперации между деловыми кругами двух стран. В частности, иностранная сторона выразила интерес к поставкам в Китай сушеных и свежих фруктов из Узбекистана.
Саидкомил Саидназирханов ознакомил гостей с деятельностью ТПП и рассказал о льготах, созданных для иностранных компаний в Узбекистане.
По итогам встречи стороны договорились обсудить детали сотрудничества, в том числе рассмотреть развитие проектов, обсужденных в ходе переговоров.
Ранее Sputnik
сообщал, что Узбекистан намерен применить опыт Китая в борьбе с бедностью.