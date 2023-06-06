https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-airways-zapusk-pryamoy-reys-tashkent-groznyy-raspisaniye-polet-35722717.html

Uzbekistan Airways запускает прямой рейс из Ташкента в Грозный — расписание полетов

Uzbekistan Airways запускает прямой рейс из Ташкента в Грозный — расписание полетов

К выполнению полетов авиакомпания приступит в конце июня

2023-06-06T08:56+0500

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узбекистан

самолет

авиакомпания

авиакомпания uzbekistan airways

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полеты

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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. С 26 июня 2023 года авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Грозный — Ташкент, сообщает министерство транспорта. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам/вторникам и четвергам/пятницам (рейсы, переходящие на следующий день).Ранее Sputnik сообщал о том, что первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан. Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.

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