https://uz.sputniknews.ru/20230606/uzbekistan-airways-zapusk-pryamoy-reys-tashkent-groznyy-raspisaniye-polet-35722717.html
Uzbekistan Airways запускает прямой рейс из Ташкента в Грозный — расписание полетов
Uzbekistan Airways запускает прямой рейс из Ташкента в Грозный — расписание полетов
К выполнению полетов авиакомпания приступит в конце июня
2023-06-06T08:56+0500
2023-06-06T08:56+0500
2023-06-06T08:56+0500
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самолет
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полеты
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ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik. С 26 июня 2023 года авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Грозный — Ташкент, сообщает министерство транспорта. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам/вторникам и четвергам/пятницам (рейсы, переходящие на следующий день).Ранее Sputnik сообщал о том, что первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан. Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.
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узбекистан ташкент авиакомпания uzbekistan airways прямой рейс грозный полет самолет понедельник вторник четверг пятница июнь
узбекистан ташкент авиакомпания uzbekistan airways прямой рейс грозный полет самолет понедельник вторник четверг пятница июнь
Uzbekistan Airways запускает прямой рейс из Ташкента в Грозный — расписание полетов
К выполнению полетов авиакомпания приступит в конце июня.
ТАШКЕНТ, 6 июн – Sputnik.
С 26 июня 2023 года авиакомпания Uzbekistan Airways запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Ташкент — Грозный — Ташкент, сообщает министерство транспорта
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Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам/вторникам и четвергам/пятницам (рейсы, переходящие на следующий день).
Ранее Sputnik
сообщал о том, что первая индийская авиакомпания планирует прямые рейсы в Узбекистан. Самолеты из Дели в Ташкент будут летать четыре раза в неделю с сентября 2023 года.