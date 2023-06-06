В Узбекистане задержали организатора вебкам-студий из Кыргызстана

"При этом сам Д. А., чтобы уклониться от уголовной ответственности, покинул территорию страны. Он был объявлен в розыск и в последующем по запросу ГКНБ задержан на территории Узбекистана при попытке вылета в ОАЭ. 4 июня Д. А. был выдан Кыргызстану для привлечения к уголовной ответственности", — рассказали спецслужбы.