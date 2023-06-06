В Узбекистане задержали организатора вебкам-студий из Кыргызстана
15:45 06.06.2023 (обновлено: 15:50 06.06.2023)
© Foto : Пресс-служба ГКНБ КРПресечение сети крупных "веб-кам" студий
© Foto : Пресс-служба ГКНБ КР
Одна из студий работала под видом компьютерного клуба. Всего в вебкам-сети работало 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.
ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Узбекистанские спецслужбы совместно с кыргызстанскими коллегами задержали организатора сети вебкам-студий, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ГКНБ.
Известно, что администратор данной сети вымогал деньги и угрожал расправой мужчине, работающему оператором в студии. Эта информация стала основанием для обысков в трех студиях, которые принадлежат гражданину Даниэлю Ажиеву (Д. А.).
"Члены отмеченной группы привлекали к работе в данной сфере девушек, так называемых "моделей", на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных Д. А. Следует отметить, что операторы работали в три смены, общая численность работников, по предварительным данным, достигает 300 человек от 18 до 25 лет", — написано в сообщении ГКНБ
По данным комитета, в рамках уголовного дела спецслужбы изъяли вещественные доказательства и задержали трех активных членов группировки. Задержанным предъявили обвинение, а суд отправил их под стражу.
"При этом сам Д. А., чтобы уклониться от уголовной ответственности, покинул территорию страны. Он был объявлен в розыск и в последующем по запросу ГКНБ задержан на территории Узбекистана при попытке вылета в ОАЭ. 4 июня Д. А. был выдан Кыргызстану для привлечения к уголовной ответственности", — рассказали спецслужбы.
Напомним, весной в Кыргызстане раскрыли схему контрабанды с помощью специального дрона.