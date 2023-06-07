https://uz.sputniknews.ru/20230607/chto-nujno-delat-chtoby-konditsioner-leto-rabota-xorosho-10-sovet-master-35778205.html
Что нужно делать, чтобы кондиционер работал хорошо — 10 важных советов мастера
Что нужно делать, чтобы кондиционер работал хорошо — 10 важных советов мастера
Установить кондиционер недостаточно. Важно также правильно им пользоваться и следовать рекомендациям по уходу за ним.
2023-06-07T13:30+0500
2023-06-07T13:30+0500
2023-06-07T14:11+0500
узбекистан
это интересно
жара
кондиционер
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Лето только началось, а на улице уже под +40о и даже выше. Узбекистанцы привыкли к жаркому лету. На прогулку выходят, как правило, после захода солнца, а вот днем спасают фонтаны и кондиционеры.Чтобы кондиционер был спасением в жару, а не головной болью, специалист по обслуживанию систем кондиционирования воздуха Обиджон Валиджонов рекомендует готовиться к летнему сезону заранее.Например, по словам специалиста, в первую очередь важно очистить воздушные фильтры внутреннего блока от пыли и проверить количество фреона.Итак, что нужно сделать, чтобы кондиционер работал хорошо:Выбирая кондиционер, важно также учитывать квадратуру помещения, где его планируют устанавливать, напоминает специалист. От этого также зависит качество работы техники.Обиджон Валиджонов рекомендует кондиционеры инверторного типа. В числе их преимуществ — экономичность, малая нагрузка на электросеть, экологичность, низкий уровень шума.
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кондиционер жара лето
Что нужно делать, чтобы кондиционер работал хорошо — 10 важных советов мастера
13:30 07.06.2023 (обновлено: 14:11 07.06.2023)
Установить кондиционер недостаточно. Важно также правильно им пользоваться и следовать рекомендациям по уходу за ним.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Лето только началось, а на улице уже под +40о и даже выше. Узбекистанцы привыкли к жаркому лету. На прогулку выходят, как правило, после захода солнца, а вот днем спасают фонтаны и кондиционеры.
Чтобы кондиционер был спасением в жару, а не головной болью, специалист по обслуживанию систем кондиционирования воздуха Обиджон Валиджонов рекомендует готовиться к летнему сезону заранее.
Например, по словам специалиста, в первую очередь важно очистить воздушные фильтры внутреннего блока от пыли и проверить количество фреона.
Итак, что нужно сделать, чтобы кондиционер работал хорошо:
проверить, правильно ли он подключен к электрической сети;
проверить подводку кабеля от внутреннего блока кондиционера к внешнему;
проверить, есть ли протечки, и в случае обнаружения устранить их;
дозаправить фреоном, в случае, если кондиционер недостаточно охлаждает воздух;
чистить фильтр от пыли раз в месяц;
проверить качество монтажа кондиционера — это тоже может сказаться на его работе;
проверить дренажный шланг, там может скапливаться пыль, насекомые и т.д., а это может привести к снижению или перекрытию протока воды;
следить за тем, чтобы окна в комнате с кондиционером были плотно закрыты — если горячий воздух будет поступать в помещение, то прибор перестанет охлаждать;
проверить не "потеет" ли кондиционер, причиной может быть отсутствие фреона или неисправность мотора;
своевременно очищать внешний блок, расположенный на улице, от листвы, пыли и других загрязнений.
Выбирая кондиционер, важно также учитывать квадратуру помещения, где его планируют устанавливать, напоминает специалист. От этого также зависит качество работы техники.
Обиджон Валиджонов рекомендует кондиционеры инверторного типа. В числе их преимуществ — экономичность, малая нагрузка на электросеть, экологичность, низкий уровень шума.