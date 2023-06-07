https://uz.sputniknews.ru/20230607/chto-nujno-delat-chtoby-konditsioner-leto-rabota-xorosho-10-sovet-master-35778205.html

Что нужно делать, чтобы кондиционер работал хорошо — 10 важных советов мастера

Что нужно делать, чтобы кондиционер работал хорошо — 10 важных советов мастера

Установить кондиционер недостаточно. Важно также правильно им пользоваться и следовать рекомендациям по уходу за ним.

2023-06-07T13:30+0500

2023-06-07T13:30+0500

2023-06-07T14:11+0500

узбекистан

это интересно

жара

кондиционер

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Лето только началось, а на улице уже под +40о и даже выше. Узбекистанцы привыкли к жаркому лету. На прогулку выходят, как правило, после захода солнца, а вот днем спасают фонтаны и кондиционеры.Чтобы кондиционер был спасением в жару, а не головной болью, специалист по обслуживанию систем кондиционирования воздуха Обиджон Валиджонов рекомендует готовиться к летнему сезону заранее.Например, по словам специалиста, в первую очередь важно очистить воздушные фильтры внутреннего блока от пыли и проверить количество фреона.Итак, что нужно сделать, чтобы кондиционер работал хорошо:Выбирая кондиционер, важно также учитывать квадратуру помещения, где его планируют устанавливать, напоминает специалист. От этого также зависит качество работы техники.Обиджон Валиджонов рекомендует кондиционеры инверторного типа. В числе их преимуществ — экономичность, малая нагрузка на электросеть, экологичность, низкий уровень шума.

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кондиционер жара лето