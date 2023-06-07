https://uz.sputniknews.ru/20230607/iranskiy-giperzvuk-fattax-menyaet-balans-sil-v-regione-35797613.html

Иранский гиперзвук: "Фаттах" меняет баланс сил в регионе

Иранский гиперзвук: "Фаттах" меняет баланс сил в регионе

Иран официально подтвердил статус четвертого в мире государства, владеющего гиперзвуковыми ракетами.

2023-06-07T21:01+0500

2023-06-07T21:01+0500

2023-06-07T21:01+0500

мнение эксперта

иран

вооружение

политика

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Новый акт технологического унижения возвращает США и НАТО в суровую реальность многополярного мира, в котором безнаказанное существование агрессивного "гегемона" со своекорыстными "правилами" далее невозможно.Тегеран 6 июня официально представил гиперзвуковую баллистическую ракету "Фаттах" (в переводе с персидского – "Победа") дальностью до 1400 км. Аэрокосмические силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) успешно завершили испытания 29 мая. Информация о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты появилась в ноябре 2022 года, и тогда в Пентагоне не могли в это поверить. Опубликованное вчера агентством IRNA видео убедительно подтверждает технологическое лидерство, и национальный суверенитет страны, которая более 44 лет находится под прессингом экономических санкций Запада. Иран стал четвертым членом гиперзвукового клуба, после России, Китая, Северной Кореи – этот факт охлаждает горячие головы недобрых соседей в Европе и Азии, добавляет Тегерану геополитического веса на других континентах.Иранский оборонный потенциал и ранее не обещал безнаказанности агрессорам (базам Пентагона) в Азиатском регионе. Развернутые у границ Ирана позиции ПВО-ПРО на основе американского ЗРК Patriot рассчитаны на перехват целей на скоростях до 5 Махов. Дальность неуловимой, маневрирующей в полете на скоростях до 15 Махов (более 17 тыс. км/час) ракеты "Фаттах" – 1400 км – позволяет КСИР гарантированно поражать противоракетные системы и другие важные военные цели на всей территории Израиля, Турции, Азербайджана, Афганистана, Пакистана, ОАЭ, Саудовской Аравии и ряда других стран – всего за 6 минут. Разумеется, главными целями Тегерана остаются региональные мир и стабильность. Президент Ирана аятолла Сейеда Эбрахим Раиси вчера подчеркнул национальные приоритеты: "Мы создали ракету, чтобы на нас не напали враги, чтобы у нас была сила, которая не допустит в умах врагов никаких мыслей об агрессии".Это правильно – добро должно быть с кулаками.Технические характеристики и перспективыВысокоточная ракета "Фаттах" за счет твердотопливного двигателя второй ступени способна на скоростях до 15 Махов маневрировать в атмосфере и за ее пределами для преодоления позиционных районов ПВО-ПРО вероятного противника. Тактические возможности расширены за счет применения в конструкции корпуса углеродных волокон, которые эффективно поглощают радиолокационные волны, и уменьшают инфракрасное излучение ракетного двигателя.Иранские специалисты считают, что нет необходимости использовать "Фаттах" для уничтожения обычных целей, гиперзвуковые ракеты предназначены для нейтрализации и уничтожения систем обороны и управления, а остальное сделают обычные баллистические ракеты и ударные беспилотники. Представители оборонной промышленности Ирана отмечают непрерывное технологическое развитие и модернизацию ракетного вооружения.Гиперзвуковая "Фаттах" (Fattah) – вторая новая ракета, представленная Исламской Республикой Иран в последние месяцы. Ранее успешно прошла испытания баллистическая ракета средней дальности Khorramshahr-4 дальностью до 2000 км и массой боевой части 1500 кг. Использование в Khorramshahr-4 "ампулизированное" хранение жидкого ракетного топлива позволяет осуществлять запуск в кратчайший срок.Иран сознательно сосредоточился на разработке и выпуске ударных дронов и ракет, поскольку на поле боя возрастает значение "умных" (беспилотных) систем вооружения. К тому же могущественные ракеты существенно дешевле истребителей четвертого и пятого поколений.Внимание специалистов ракетной отрасли разных стран привлекают также иранские ракеты "Фатех-110" (Fatih-110) дальностью до 500 км, "Зольфагар" (Zulfiqar) – до 700 км, "Дизфуль" (Dezful) – до 1000 км, "Хорремшехр" – до 2000 км. Еще одна уникальная ракета иранского производства – малозаметная "Киям-1" (Qiam-1) дальностью до 8000 км, боевая нагрузка 750 кг (разделяющиеся блоки). Умная система наведения "Киям-1" не имеет аналогов в мире, а пусковая установка может быть шахтной, мобильной, а также располагаться на кораблях и субмаринах.Американцы еще 10 лет назад признавали высокую эффективность линейки противокорабельных ракет ВМС Ирана – С-601, C-701, C-704, С-802, Nasr-1 и Noor, а также Khalij Fars – дальностью от 20 до 300 км. Дальность, точность и могущество иранских ракет постоянно растут. Столкнувшись с таким оружием в реальности (удар Ирана по базе Пентагона в Ираке 8 января 2020 года – после убийства американцами руководителя КСИР Касема Сулеймани), Вашингтон закономерно "сдал назад" в конфликте с Тегераном.Влияние военной мощи Ирана на военно-политическую обстановку в Азии – безусловно, благотворно и постоянно (достаточно вспомнить "невероятную" нормализацию отношений Тегерана и Эр-Рияда в марте). Для объективной оценки необходимо иметь ввиду, что иранская экономика (ОПК) опирается на Россию и Китай. Взаимозависимость с учетом вводимых регулярно санкций против РФ и КНР будет лишь расти. А еще в Иране прекрасная система образования, привлекающая студентов из 42 стран, развитый IT-сектор. Прочная научно-промышленная база – основа успеха в гиперзвуковой гонке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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мнение эксперта иран вооружение политика в мире фаттах