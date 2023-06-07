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https://uz.sputniknews.ru/20230607/kakhovskaya-ges--podtopleniye-foto-35768049.html
Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото
Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото
Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к частичному разрушению запорных механизмов и подтоплению близлежащих населенных пунктов.
2023-06-07T07:00+0500
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фото россия херсонская область каховская гэс всу украинские войска обстреляли поврежден запорный механизм подтопление населенных пунктов
фото россия херсонская область каховская гэс всу украинские войска обстреляли поврежден запорный механизм подтопление населенных пунктов

Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото

07:00 07.06.2023
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Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к частичному разрушению запорных механизмов и подтоплению близлежащих населенных пунктов. Как район выглядит после происшествия - смотрите в фотоподборке Sputnik.
© Foto : Administration of the New Kakhovka cityЗатопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке - Sputnik Узбекистан
1/8
© Foto : Administration of the New Kakhovka city
Затопление в Новой Каховке.
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Затопление в Новой Каховке.

© Foto : Administration of the New Kakhovka cityЗатопление в Новой Каховке
Затопление в Новой Каховке - Sputnik Узбекистан
3/8
© Foto : Administration of the New Kakhovka city
Затопление в Новой Каховке
© AP Photo / Ukraine's Presidential Office

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Ukraine's Presidential Office

Затопление в Новой Каховке.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Затопление в Новой Каховке.

© Foto : Administration of the Novokakhovsky city district

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
6/8
© Foto : Administration of the Novokakhovsky city district

Затопление в Новой Каховке.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке.

Затопление в Новой Каховке. - Sputnik Узбекистан
8/8

Затопление в Новой Каховке.

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