Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото

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Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к частичному разрушению запорных механизмов и подтоплению близлежащих населенных пунктов. Как район выглядит после происшествия - смотрите в фотоподборке Sputnik.