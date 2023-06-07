https://uz.sputniknews.ru/20230607/kakhovskaya-ges--podtopleniye-foto-35768049.html
Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото
Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото
Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к частичному разрушению запорных механизмов и подтоплению близлежащих населенных пунктов.
2023-06-07T07:00+0500
2023-06-07T07:00+0500
2023-06-07T07:00+0500
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затопление
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фото россия херсонская область каховская гэс всу украинские войска обстреляли поврежден запорный механизм подтопление населенных пунктов
фото россия херсонская область каховская гэс всу украинские войска обстреляли поврежден запорный механизм подтопление населенных пунктов
Обстрел Каховской ГЭС: как район выглядит сейчас — фото
Украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области. Это привело к частичному разрушению запорных механизмов и подтоплению близлежащих населенных пунктов. Как район выглядит после происшествия - смотрите в фотоподборке Sputnik.
Затопление в Новой Каховке.
© AFP 2023 / Sergiy Dollar
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке
© AP Photo / Ukraine's Presidential Office
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
© AFP 2023 / Sergiy Dollar
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.
Затопление в Новой Каховке.