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https://uz.sputniknews.ru/20230607/mirziyoyev-vstrecha-glava-mejdunarodnyy-valyutnyy-fond-35770727.html
Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда
Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда
В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ. 07.06.2023, Sputnik Узбекистан
2023-06-07T08:30+0500
2023-06-07T09:22+0500
узбекистан
самарканд
встреча
международный валютный фонд
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял в Самарканде директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ, в том числе по таким приоритетным направлениям, как реформы по обеспечению макроэкономической стабильности, совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политики.Отметили, что в последние годы заметно активизировалось взаимодействие с МВФ. Глава МВФ выразила полную поддержку и готовность содействовать продолжению реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной экономики и устойчивого развития.
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узбекистан, самарканд, встреча, международный валютный фонд, сотрудничество
узбекистан, самарканд, встреча, международный валютный фонд, сотрудничество

Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда

08:30 07.06.2023 (обновлено: 09:22 07.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял в Самарканде директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ, в том числе по таким приоритетным направлениям, как реформы по обеспечению макроэкономической стабильности, совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отметили, что в последние годы заметно активизировалось взаимодействие с МВФ.
"За последние годы Узбекистан посетило более 70 миссий Фонда, расширяется экспертно-техническое содействие", — говорится в сообщении.
Глава МВФ выразила полную поддержку и готовность содействовать продолжению реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной экономики и устойчивого развития.
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