https://uz.sputniknews.ru/20230607/mirziyoyev-vstrecha-glava-mejdunarodnyy-valyutnyy-fond-35770727.html

Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда

Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда

В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ. 07.06.2023, Sputnik Узбекистан

2023-06-07T08:30+0500

2023-06-07T08:30+0500

2023-06-07T09:22+0500

узбекистан

самарканд

встреча

международный валютный фонд

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял в Самарканде директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ, в том числе по таким приоритетным направлениям, как реформы по обеспечению макроэкономической стабильности, совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политики.Отметили, что в последние годы заметно активизировалось взаимодействие с МВФ. Глава МВФ выразила полную поддержку и готовность содействовать продолжению реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной экономики и устойчивого развития.

узбекистан

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