Мирзиёев встретился с главой Международного валютного фонда
08:30 07.06.2023 (обновлено: 09:22 07.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял в Самарканде директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалину Георгиеву, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового сотрудничества Узбекистана с МВФ, в том числе по таким приоритетным направлениям, как реформы по обеспечению макроэкономической стабильности, совершенствованию денежно-кредитной и фискальной политики.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Встреча Шавката Мирзиёева и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой.
Отметили, что в последние годы заметно активизировалось взаимодействие с МВФ.
"За последние годы Узбекистан посетило более 70 миссий Фонда, расширяется экспертно-техническое содействие", — говорится в сообщении.
Глава МВФ выразила полную поддержку и готовность содействовать продолжению реализации программы необратимых реформ в Новом Узбекистане.
Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной экономики и устойчивого развития.