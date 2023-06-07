https://uz.sputniknews.ru/20230607/neznanie-russkogo-i-predrassudki-meshayut-detyam-migrantov-v-rossii-35796464.html

Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России

Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России

В СПЧ призвали обучить детей мигрантов языку и добиться того, чтобы все они ходили в школу.

2023-06-07T19:40+0500

2023-06-07T19:40+0500

2023-06-07T19:42+0500

узбекистанцы в россии

общество

образование

культура

русский язык

россия

дети

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МОСКВА, 7 июня — Sputnik, Михаил Воробьев. От половины до трех четвертей детей мигрантов в России знает русский язык плохо или не же не владеет им вовсе, заявил 7 июня глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.По мнению омбудсмена, таких детей в школу принимать нельзя, их сперва надо обучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить образовательную программу.Министерство просвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы по обучению русскому языку.В работе курсов по русскому языку должны принимать участие учителя тех школ, куда будут ходить эти дети, считает глава СПЧ.Тогда, по мнению Фадеева, учителя будут заинтересованы, чтобы дети действительно выучили русский язык и понимали школьную программу.Есть тысячи, а, может быть, и десятки тысяч случаев, когда в семьях мигрантов препятствуют своим детям в посещении школы, сообщил глава СПЧ.Надо добиться того, чтобы все дети в мигрантских семьях ходили в школу, заключил Фадеев.

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