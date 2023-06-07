Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России
19:40 07.06.2023 (обновлено: 19:42 07.06.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаГлава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
© Sputnik / Нина Зотина
В СПЧ призвали обучить детей мигрантов языку и добиться того, чтобы все они ходили в школу.
МОСКВА, 7 июня — Sputnik, Михаил Воробьев. От половины до трех четвертей детей мигрантов в России знает русский язык плохо или не же не владеет им вовсе, заявил 7 июня глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Закон в России таков, что все дети, которые живут на территории России, даже не граждане, имеют право учиться в школе. А как они могут учиться, если они не знают русского языка?", – задался он вопросом на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению омбудсмена, таких детей в школу принимать нельзя, их сперва надо обучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить образовательную программу.
"Это не нарушение прав детей. Наоборот. Это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе и получить общее среднее образование", – подчеркнул Фадеев.
Министерство просвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы по обучению русскому языку.
"Возможно, будут внесены изменения в законодательство. Так, чтобы закон требовал обязательного обучения русскому языку. Бесплатному, я подчеркиваю. Бесплатное обучение русскому языку до того, как ребенок поступает в школу", – сказал он.
В работе курсов по русскому языку должны принимать участие учителя тех школ, куда будут ходить эти дети, считает глава СПЧ.
"Наше предложение – чтобы учителя тех школ, куда дети идут, или учили детей русскому языку, пройдя специальные курсы, естественно, или, по крайней мере, принимали участие в экзаменах", – отметил он.
Тогда, по мнению Фадеева, учителя будут заинтересованы, чтобы дети действительно выучили русский язык и понимали школьную программу.
Есть тысячи, а, может быть, и десятки тысяч случаев, когда в семьях мигрантов препятствуют своим детям в посещении школы, сообщил глава СПЧ.
"Мальчиков не пускают в школу, пока не выучит Коран. Девочек не пускают в школу родители, потому что через некоторое время они должны вернуться в страну исхода и выйти там замуж", – уточнила на пресс-конференции член СПЧ Екатерина Сморода.
Надо добиться того, чтобы все дети в мигрантских семьях ходили в школу, заключил Фадеев.