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Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
Узбекистанцы в России
Узбеки - один из 190 этносов, проживающих на территории Российской Федерации.
https://uz.sputniknews.ru/20230607/neznanie-russkogo-i-predrassudki-meshayut-detyam-migrantov-v-rossii-35796464.html
Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России
Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России
В СПЧ призвали обучить детей мигрантов языку и добиться того, чтобы все они ходили в школу.
2023-06-07T19:40+0500
2023-06-07T19:42+0500
узбекистанцы в россии
общество
образование
культура
русский язык
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МОСКВА, 7 июня — Sputnik, Михаил Воробьев. От половины до трех четвертей детей мигрантов в России знает русский язык плохо или не же не владеет им вовсе, заявил 7 июня глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.По мнению омбудсмена, таких детей в школу принимать нельзя, их сперва надо обучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить образовательную программу.Министерство просвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы по обучению русскому языку.В работе курсов по русскому языку должны принимать участие учителя тех школ, куда будут ходить эти дети, считает глава СПЧ.Тогда, по мнению Фадеева, учителя будут заинтересованы, чтобы дети действительно выучили русский язык и понимали школьную программу.Есть тысячи, а, может быть, и десятки тысяч случаев, когда в семьях мигрантов препятствуют своим детям в посещении школы, сообщил глава СПЧ.Надо добиться того, чтобы все дети в мигрантских семьях ходили в школу, заключил Фадеев.
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узбекистанцы в россии общество образование культура русский язык россия дети мигранты миграция екатерина сморода валерий фадеев
узбекистанцы в россии общество образование культура русский язык россия дети мигранты миграция екатерина сморода валерий фадеев

Незнание русского и предрассудки мешают детям мигрантов в России

19:40 07.06.2023 (обновлено: 19:42 07.06.2023)
© Sputnik / Нина ЗотинаГлава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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В СПЧ призвали обучить детей мигрантов языку и добиться того, чтобы все они ходили в школу.
МОСКВА, 7 июня — Sputnik, Михаил Воробьев. От половины до трех четвертей детей мигрантов в России знает русский язык плохо или не же не владеет им вовсе, заявил 7 июня глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев.
"Закон в России таков, что все дети, которые живут на территории России, даже не граждане, имеют право учиться в школе. А как они могут учиться, если они не знают русского языка?", – задался он вопросом на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
По мнению омбудсмена, таких детей в школу принимать нельзя, их сперва надо обучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить образовательную программу.
"Это не нарушение прав детей. Наоборот. Это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе и получить общее среднее образование", – подчеркнул Фадеев.
Министерство просвещения активно работает над решением этой проблемы, создаются специальные курсы по обучению русскому языку.
"Возможно, будут внесены изменения в законодательство. Так, чтобы закон требовал обязательного обучения русскому языку. Бесплатному, я подчеркиваю. Бесплатное обучение русскому языку до того, как ребенок поступает в школу", – сказал он.
В работе курсов по русскому языку должны принимать участие учителя тех школ, куда будут ходить эти дети, считает глава СПЧ.
"Наше предложение – чтобы учителя тех школ, куда дети идут, или учили детей русскому языку, пройдя специальные курсы, естественно, или, по крайней мере, принимали участие в экзаменах", – отметил он.
Тогда, по мнению Фадеева, учителя будут заинтересованы, чтобы дети действительно выучили русский язык и понимали школьную программу.
Есть тысячи, а, может быть, и десятки тысяч случаев, когда в семьях мигрантов препятствуют своим детям в посещении школы, сообщил глава СПЧ.
"Мальчиков не пускают в школу, пока не выучит Коран. Девочек не пускают в школу родители, потому что через некоторое время они должны вернуться в страну исхода и выйти там замуж", – уточнила на пресс-конференции член СПЧ Екатерина Сморода.
Надо добиться того, чтобы все дети в мигрантских семьях ходили в школу, заключил Фадеев.
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