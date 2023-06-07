https://uz.sputniknews.ru/20230607/nyu-york-ssha-tuman-foto-35797808.html
Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка
Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка
Пугающие фото туманного города – смотрите в нашей фотоленте.
2023-06-07T21:42+0500
2023-06-07T21:42+0500
2023-06-07T21:49+0500
фото
природа
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сша
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фото природа нью йорк сша пугающие фото природы культура манхэттен
фото природа нью йорк сша пугающие фото природы культура манхэттен
Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка 21:42 07.06.2023 (обновлено: 21:49 07.06.2023)
Нью-Йорк накрыл густой смог, пришедший из Канады – там борются с лесными пожарами. Качество воздуха признали очень вредным для здоровья. Жителям города советуют носить маски и меньше находиться на улице.
© AP Photo / Frank Franklin II
Горизонт Нью-Йорка выглядывает сквозь дымку тумана.
Горизонт Нью-Йорка выглядывает сквозь дымку тумана.
© AFP 2023 / Ed Jones
Люди стоят на пирсе на фоне окутанного дымом горизонта Нью-Йорка в Бруклине.
Люди стоят на пирсе на фоне окутанного дымом горизонта Нью-Йорка в Бруклине.
© AFP 2023 / Ed Jones
Ребенок стоит на фоне окутанного дымом горизонта.
Ребенок стоит на фоне окутанного дымом горизонта.
© AP Photo / Patrick Sison
Здания на Манхэттене в Нью-Йорке частично скрыты дымом.
Здания на Манхэттене в Нью-Йорке частично скрыты дымом.
© AP Photo / Patrick Sison
Вид на реку Гудзон с Манхэттена.
Вид на реку Гудзон с Манхэттена.
© AP Photo / Daniel Derella
Пассажир заходит в метро Нью-Йорка.
Пассажир заходит в метро Нью-Йорка.
© AP Photo / CIRA/NOAA
Спутниковый снимок GOES-16 GeoColor показывает, как дым от лесных пожаров в Квебеке, смещается на юг.
Спутниковый снимок GOES-16 GeoColor показывает, как дым от лесных пожаров в Квебеке, смещается на юг.
© AFP 2023 / Ed Jones
По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, 6 июня 2023 года в Канаде бушевали сотни пожаров.
По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, 6 июня 2023 года в Канаде бушевали сотни пожаров.