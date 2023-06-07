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https://uz.sputniknews.ru/20230607/nyu-york-ssha-tuman-foto-35797808.html
Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка
Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка
Пугающие фото туманного города – смотрите в нашей фотоленте.
2023-06-07T21:42+0500
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нью-йорк
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фото природа нью йорк сша пугающие фото природы культура манхэттен
фото природа нью йорк сша пугающие фото природы культура манхэттен

Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка

21:42 07.06.2023 (обновлено: 21:49 07.06.2023)
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НовостиTelegram
Нью-Йорк накрыл густой смог, пришедший из Канады – там борются с лесными пожарами. Качество воздуха признали очень вредным для здоровья. Жителям города советуют носить маски и меньше находиться на улице.
© AP Photo / Frank Franklin II

Горизонт Нью-Йорка выглядывает сквозь дымку тумана.

Горизонт Нью-Йорка выглядывает сквозь дымку тумана. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AP Photo / Frank Franklin II

Горизонт Нью-Йорка выглядывает сквозь дымку тумана.

© AFP 2023 / Ed Jones

Люди стоят на пирсе на фоне окутанного дымом горизонта Нью-Йорка в Бруклине.

Люди стоят на пирсе на фоне окутанного дымом горизонта Нью-Йорка в Бруклине. - Sputnik Узбекистан
2/8
© AFP 2023 / Ed Jones

Люди стоят на пирсе на фоне окутанного дымом горизонта Нью-Йорка в Бруклине.

© AFP 2023 / Ed Jones

Ребенок стоит на фоне окутанного дымом горизонта.

Ребенок стоит на фоне окутанного дымом горизонта. - Sputnik Узбекистан
3/8
© AFP 2023 / Ed Jones

Ребенок стоит на фоне окутанного дымом горизонта.

© AP Photo / Patrick Sison

Здания на Манхэттене в Нью-Йорке частично скрыты дымом.

Здания на Манхэттене в Нью-Йорке частично скрыты дымом. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Patrick Sison

Здания на Манхэттене в Нью-Йорке частично скрыты дымом.

© AP Photo / Patrick Sison

Вид на реку Гудзон с Манхэттена.

Вид на реку Гудзон с Манхэттена. - Sputnik Узбекистан
5/8
© AP Photo / Patrick Sison

Вид на реку Гудзон с Манхэттена.

© AP Photo / Daniel Derella

Пассажир заходит в метро Нью-Йорка.

Пассажир заходит в метро Нью-Йорка. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / Daniel Derella

Пассажир заходит в метро Нью-Йорка.

© AP Photo / CIRA/NOAA

Спутниковый снимок GOES-16 GeoColor показывает, как дым от лесных пожаров в Квебеке, смещается на юг.

Спутниковый снимок GOES-16 GeoColor показывает, как дым от лесных пожаров в Квебеке, смещается на юг. - Sputnik Узбекистан
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© AP Photo / CIRA/NOAA

Спутниковый снимок GOES-16 GeoColor показывает, как дым от лесных пожаров в Квебеке, смещается на юг.

© AFP 2023 / Ed Jones

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, 6 июня 2023 года в Канаде бушевали сотни пожаров.

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, 6 июня 2023 года в Канаде бушевали сотни пожаров. - Sputnik Узбекистан
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© AFP 2023 / Ed Jones

По данным Канадского межведомственного центра лесных пожаров, 6 июня 2023 года в Канаде бушевали сотни пожаров.

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