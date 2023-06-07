Как в фильме ужасов – 8 кадров тонущего в тумане Нью-Йорка

Подписаться на

Нью-Йорк накрыл густой смог, пришедший из Канады – там борются с лесными пожарами. Качество воздуха признали очень вредным для здоровья. Жителям города советуют носить маски и меньше находиться на улице.