https://uz.sputniknews.ru/20230607/predpriyatiya-v-uzbekistane-obyajut-sledit-za-chistotoy-vozduxa-i-vody-35785937.html

Предприятия в Узбекистане обяжут следить за чистотой воздуха и воды

Предприятия в Узбекистане обяжут следить за чистотой воздуха и воды

С 1 сентября каждое крупное предприятие будет обязано создать "зеленый пояс" на своей и прилегающей территории.

2023-06-07T16:10+0500

2023-06-07T16:10+0500

2023-06-07T17:40+0500

узбекистан

общество

экология

предприятия

указ

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С 2024 года предприятия Узбекистана обязаны будут установить системы мониторинга выбросов в атмосферу, воздушные и водяные фильтры. Такую меру предусматривает указ президента о трансформации сферы экологии и охраны окружающей среды.Требование относится к предприятиям с высоким (отнесенным к I категории) и со средним (II категории) риском воздействия на окружающую среду.Они обязаны установить автоматизированные подстанции мониторинга и анализа выбросов в атмосферу из постоянных источников загрязнения.Должны они также установить новые или модернизировать действующие высокоэффективные пыле- и газоочистные устройства и локальные водоочистные сооружения.Сделать это предприятия категории I должны до конца 2024 года, а II категории – до конца 2025 года.Кроме того, с 1 сентября 2023 года каждое крупное промышленное предприятие обязано создать "зеленый пояс" на своей и прилегающей территориях.Государство окажет помощь предприятиям в установке этого оборудования. Так, для этих целей откроется кредитная линия в размере $100 млн за счет средств международных финансовых институтов через коммерческие банки.А предприятия, которые установят системы мониторинга и очистное оборудование, смогут с 1 июля 2023 года оплачивать компенсационные платежи за загрязнение окружающей среды и размещение отходов в рассрочку в течение трех лет.Те предприятия, которые не установят такое оборудование, будут платить компенсацию за загрязнение окружающей среды в пятикратном размере.Помимо этого, в соответствии с тем же указом, до конца года по всей стране власти планируют закупить и установить 347 автоматизированных подстанций фонового мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.Начиная с 1 января 2024 года сведения автоматизированных подстанций интегрируют в единую геоинформационную базу данных. Сведения будут регулярно обновлять в режиме реального времени на официальных веб-сайтах.Как мы сообщали ранее, в Узбекистане ОВД и Нацгвардия займутся нарушителями экологии.

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узбекистан общество экология выбросы в атмосферу воду очистные сооружения газоочистные пылеочистные устройства мониторинг загрязнения окружающей среды высадить зеленый пояс компенсационные выплаты за загрязнение окружающей среды