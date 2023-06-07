https://uz.sputniknews.ru/20230607/shavkat-mirziyoev-italiya-visit-35792378.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию

Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию

Президент Узбекистана примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний и проведет ряд двусторонних встреч.

2023-06-07T17:59+0500

2023-06-07T17:59+0500

2023-06-07T18:00+0500

узбекистан

политика

италия

мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35787634_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c030644ca0e61d1b265ba38ec4ce7348.jpg

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Рим с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В Риме и Милане лидер Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи, а также примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний.

узбекистан

италия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мирзиёев визит италия рим милан круглый стол