https://uz.sputniknews.ru/20230607/shavkat-mirziyoev-italiya-visit-35792378.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию
Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию
Президент Узбекистана примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний и проведет ряд двусторонних встреч.
2023-06-07T17:59+0500
2023-06-07T17:59+0500
2023-06-07T18:00+0500
узбекистан
политика
италия
мирзиёев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35787634_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c030644ca0e61d1b265ba38ec4ce7348.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Рим с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В Риме и Милане лидер Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи, а также примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний.
узбекистан
италия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/07/35787634_63:0:1200:853_1920x0_80_0_0_0f48530c9ce0d04a13a17669d5e2ec1b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев визит италия рим милан круглый стол
мирзиёев визит италия рим милан круглый стол
Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию
17:59 07.06.2023 (обновлено: 18:00 07.06.2023)
Президент Узбекистана примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний и проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Рим с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В Риме и Милане лидер Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи, а также примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний.