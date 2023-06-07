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https://uz.sputniknews.ru/20230607/shavkat-mirziyoev-italiya-visit-35792378.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию
Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию
Президент Узбекистана примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний и проведет ряд двусторонних встреч.
2023-06-07T17:59+0500
2023-06-07T18:00+0500
узбекистан
политика
италия
мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Рим с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.В Риме и Милане лидер Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи, а также примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний.
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мирзиёев визит италия рим милан круглый стол
мирзиёев визит италия рим милан круглый стол

Шавкат Мирзиёев вылетел в Италию

17:59 07.06.2023 (обновлено: 18:00 07.06.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит Шавката Мирзиёева в Италию.
Визит Шавката Мирзиёева в Италию. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний и проведет ряд двусторонних встреч.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вылетел в Рим с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В Риме и Милане лидер Узбекистана проведет переговоры на высшем уровне, двусторонние встречи, а также примет участие в "круглом столе" с руководителями ведущих итальянских компаний.
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