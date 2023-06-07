https://uz.sputniknews.ru/20230607/skolko-medal-chempionat-azii-lyogkaya-atletika-atlet-uzbekistan-35772608.html

Сколько медалей ЧА по легкой атлетике у Узбекистана на данный момент

Сколько медалей ЧА по легкой атлетике у Узбекистана на данный момент

Сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на чемпионате Азии в Южной Корее

2023-06-07T10:07+0500

2023-06-07T10:07+0500

2023-06-07T10:08+0500

узбекистан

спорт

южная корея

легкая атлетика

чемпионат азии

сборная

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике, проходящего в Южной Корее, узбекистанцы завоевали 4 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали, сообщает НОК.Золото завоевали:Серебро и бронзу выиграли десятиборцы Нодир Норбоев (6956 очков) и Самандар Махмудов (6840) соответственно.На данный момент у сборной Узбекистана 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Благодаря этому в общекомандном зачёте узбекистанцы на четвёртом месте, уступая Японии, Китаю и Индии.

узбекистан

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