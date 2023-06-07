https://uz.sputniknews.ru/20230607/skolko-medal-chempionat-azii-lyogkaya-atletika-atlet-uzbekistan-35772608.html
Сколько медалей ЧА по легкой атлетике у Узбекистана на данный момент
Сколько медалей ЧА по легкой атлетике у Узбекистана на данный момент
Сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на чемпионате Азии в Южной Корее
2023-06-07T10:07+0500
2023-06-07T10:07+0500
2023-06-07T10:08+0500
узбекистан
спорт
южная корея
легкая атлетика
чемпионат азии
сборная
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике, проходящего в Южной Корее, узбекистанцы завоевали 4 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали, сообщает НОК.Золото завоевали:Серебро и бронзу выиграли десятиборцы Нодир Норбоев (6956 очков) и Самандар Махмудов (6840) соответственно.На данный момент у сборной Узбекистана 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Благодаря этому в общекомандном зачёте узбекистанцы на четвёртом месте, уступая Японии, Китаю и Индии.
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узбекистан сборная команда атлеты спортсмены чемпионат азии по легкой атлетике медали золото серебро бронза южная корея барнохон сайфуллаева хушноза шавкатова дилшода усмонова угилой норбоева нодир норбоев самандар махмудов
узбекистан сборная команда атлеты спортсмены чемпионат азии по легкой атлетике медали золото серебро бронза южная корея барнохон сайфуллаева хушноза шавкатова дилшода усмонова угилой норбоева нодир норбоев самандар махмудов
Сколько медалей ЧА по легкой атлетике у Узбекистана на данный момент
10:07 07.06.2023 (обновлено: 10:08 07.06.2023)
Сборная Узбекистана продолжает успешное выступление на чемпионате Азии в Южной Корее.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике, проходящего в Южной Корее, узбекистанцы завоевали 4 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали, сообщает НОК
.
Барнохон Сайфуллаева (прыжки в высоту, 1.84 м)
Хушноза Шавкатова (тройной прыжок, 13.07 м)
Дилшода Усмонова (бег с препятствиями, 10:22.402)
Угилой Норбоева (многоборье, 5130 очков).
Серебро и бронзу выиграли десятиборцы Нодир Норбоев (6956 очков) и Самандар Махмудов (6840) соответственно.
На данный момент у сборной Узбекистана 4 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовая медали. Благодаря этому в общекомандном зачёте узбекистанцы на четвёртом месте, уступая Японии, Китаю и Индии.