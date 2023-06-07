https://uz.sputniknews.ru/20230607/uzbekistan-trikotaj-eksport-lidery-zakupki-statistika-35791783.html
Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика
Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика
За январь-апрель республика отправила трикотажную продукцию в 16 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
2023-06-07T18:09+0500
2023-06-07T18:09+0500
2023-06-07T18:09+0500
узбекистан
экспорт
статистика
экономика
россия
закупка
лидер
трикотажные изделия
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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал 21,8 тыс. тонн трикотажных изделий на сумму $102,9 млн в 16 стран, сообщает Агентство по статистике.Лидеры по закупкам:По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспорта трикотажа вырос на $12,2 млн.Ранее Sputnik сообщал о том, на какую сумму республика экспортировала ковров за этот же период.
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россия узбекистан экспорт экономика закупка лидер статистика трикотажные изделия
россия узбекистан экспорт экономика закупка лидер статистика трикотажные изделия
Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика
За январь — апрель республика отправила трикотажную продукцию в 16 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik
. С января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал 21,8 тыс. тонн трикотажных изделий на сумму $102,9 млн в 16 стран, сообщает Агентство по статистике.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспорта трикотажа вырос на $12,2 млн.
Ранее Sputnik
сообщал о том, на какую сумму республика экспортировала ковров за этот же период.