https://uz.sputniknews.ru/20230607/uzbekistan-trikotaj-eksport-lidery-zakupki-statistika-35791783.html

Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика

Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика

За январь-апрель республика отправила трикотажную продукцию в 16 стран. Лидером по закупкам стала Россия.

2023-06-07T18:09+0500

2023-06-07T18:09+0500

2023-06-07T18:09+0500

узбекистан

экспорт

статистика

экономика

россия

закупка

лидер

трикотажные изделия

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ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал 21,8 тыс. тонн трикотажных изделий на сумму $102,9 млн в 16 стран, сообщает Агентство по статистике.Лидеры по закупкам:По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспорта трикотажа вырос на $12,2 млн.Ранее Sputnik сообщал о том, на какую сумму республика экспортировала ковров за этот же период.

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