Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230607/uzbekistan-trikotaj-eksport-lidery-zakupki-statistika-35791783.html
Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика
Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика
За январь-апрель республика отправила трикотажную продукцию в 16 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
2023-06-07T18:09+0500
2023-06-07T18:09+0500
узбекистан
экспорт
статистика
экономика
россия
закупка
лидер
трикотажные изделия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0e/23971403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4db5eb0d6e98c360f6a42f24bec6e7f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал 21,8 тыс. тонн трикотажных изделий на сумму $102,9 млн в 16 стран, сообщает Агентство по статистике.Лидеры по закупкам:По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспорта трикотажа вырос на $12,2 млн.Ранее Sputnik сообщал о том, на какую сумму республика экспортировала ковров за этот же период.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/0e/23971403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffa3d8c1ed749de250c92a0d3c1e0835.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия узбекистан экспорт экономика закупка лидер статистика трикотажные изделия
россия узбекистан экспорт экономика закупка лидер статистика трикотажные изделия

Какая страна закупила больше всего узбекского трикотажа за 4 месяца — статистика

18:09 07.06.2023
© pexels.com/Kai PilgerОдежда на вешалках
Одежда на вешалках - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2023
© pexels.com/Kai Pilger
Подписаться на
НовостиTelegram
За январь — апрель республика отправила трикотажную продукцию в 16 стран. Лидером по закупкам стала Россия.
ТАШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. С января по апрель 2023 года Узбекистан экспортировал 21,8 тыс. тонн трикотажных изделий на сумму $102,9 млн в 16 стран, сообщает Агентство по статистике.
Лидеры по закупкам:
Россия — $32,8 млн;
Кыргызстан — $28,7 млн;
Италия — $17,2 млн;
Азербайджан — $6,2 млн;
Беларусь — $5,5 млн;
Армения — $3,8 млн;
Польша — $3,3 млн.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем экспорта трикотажа вырос на $12,2 млн.
Ранее Sputnik сообщал о том, на какую сумму республика экспортировала ковров за этот же период.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0