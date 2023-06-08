https://uz.sputniknews.ru/20230608/eks-gensek-nato-zayavleniye-vozmojnost-otpravka-ukraina-voyska-alyans-35805981.html
Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину
Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину
Расмуссен: такое развитие событий выглядит наиболее вероятным, если по итогам саммита НАТО в Вильнюсе украинская сторона не получит серьезных гарантий безопасности.
2023-06-08T10:38+0500
2023-06-08T10:38+0500
2023-06-08T12:00+0500
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ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с британским изданием Guardian.Об этом сообщает РИА Новости.Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, но полноценные гарантии предоставляют только полноправным членам блока.По его словам, если Украина "ничего не получит в Вильнюсе", то страны Балтии и Польша могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск на помощь Киеву.В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в военный блок в ускоренном порядке. Позднее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что расширение альянса сейчас несвоевременно.При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не устроит никакое другое решение саммита блока в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в него.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к Североатлантическому альянсу стала одной из причин начала спецоперации.Напомним, что Sputnik сообщал о разработке НАТО секретного плана на случай столкновения с Россией.
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сша нато украина спецоперация конфликт в мире кремль дмитрий песков россия москва безопасность
Экс-генсек НАТО допустил возможность отправки войск альянса на Украину
10:38 08.06.2023 (обновлено: 12:00 08.06.2023)
Расмуссен: такое развитие событий выглядит наиболее вероятным, если по итогам саммита НАТО в Вильнюсе украинская сторона не получит серьезных гарантий безопасности.
ТАШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Войска НАТО могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в беседе с британским изданием Guardian.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее действующий глава организации Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о безопасности Украины будет стоять на первом месте на саммите в Вильнюсе, но полноценные гарантии предоставляют только полноправным членам блока.
"Группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если государства-члены, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе", — прогнозирует Расмуссен.
По его словам, если Украина "ничего не получит в Вильнюсе", то страны Балтии и Польша могут собрать "коалицию желающих" для отправки войск на помощь Киеву.
В сентябре прошлого года Киев подал заявку на вступление в военный блок в ускоренном порядке. Позднее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан указал, что расширение альянса сейчас несвоевременно.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев не устроит никакое другое решение саммита блока в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля, кроме приглашения вступить в него.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация соседней республики на присоединение к Североатлантическому альянсу стала одной из причин начала спецоперации.
Напомним, что Sputnik
сообщал о разработке НАТО секретного плана на случай столкновения с Россией.